Bayer Leverkusen divulga tour no Brasil e treinos no CT do Flamengo

Malas prontas! O Bayer Leverkusen fará um tour no Brasil entre os dias 14 e 24 de julho, antes do início da temporada 2025/26 da Bundesliga. A equipe alemã treinará no Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo. Amistosos ainda não foram divulgados.

O Bayer Leverkusen chega ao Rio de Janeiro no inverno carioca. Em comunicado oficial, Simon Rolfes, diretor esportivo do clube alemão, mencionou o clima em julho.

- Estamos realmente ansiosos por um início intensivo de pré-temporada em um ambiente emocionante e completamente novo. O clima nesta época do ano nos convém, e as condições de treinamento no centro de treinamento do Flamengo são excelentes. Além disso, a paixão pelo futebol neste país é incomparável e inspiradora – e deve nos ajudar a recarregar as baterias para a próxima temporada da Bundesliga - disse o diretor.

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, se pronunciou sobre a visita do clube alemão, que treina do centro de treinamento do clube carioca, o Ninho do Urubu.

- Damos as boas-vindas ao Bayer Leverkusen ao nosso clube no Rio de Janeiro. Para Flamengo e Rio de Janeiro, a visita do Bayer Leverkusen oferece uma excelente oportunidade de unir duas fortes marcas globais do futebol, as pretas e vermelhas, que representam um futebol moderno e atraente - disse Bap.

Ainda não foi anunciado um calendário oficial das atividades do Bayer Leverkusen no Brasil. Amistosos também não foram divulgados.

Mais de 20 jogadores brasileiros vestiram a camisa do Leverkusen nos últimos 40 anos, como Paulo Sérgio, tratado lenda oficial do clube. Além dele, Emerson, Lúcio, Jorginho, Zé Roberto, Wendell, Juan e Renato Augusto também estiveram por lá. O elenco atual também inclui um brasileiro, o lateral Arthur, campeão alemão de 2024 e vencedor da Copa da Alemanha.

Globo Esporte