Técnico da Polônia pede demissão, após saída de Lewandowski

(Foto: Divulgação/Federação Polonesa de Futebol)





Na manhã desta quinta-feira, 12, a Federação Polonesa de Futebol divulgou em suas redes sociais um comunicado informando a saída do técnico Michał Probierz do comando da seleção da Polônia. A decisão vem quatro dias após Robert Lewandowski anunciar a sua aposentadoria da seleção em função da "falta de confiança" no treinador.

- Cheguei à conclusão de que, na situação atual, a melhor decisão para o bem da seleção nacional será a minha demissão do cargo de técnico. Exercer esta função foi a realização dos meus sonhos profissionais e a maior honra da minha vida - disse Proibierz, no comunicado divulgado pela Federação Polonesa, antes de completar.

- Gostaria de agradecer a todos os meus colegas de trabalho, funcionários da Federação Polonesa de Futebol. Sempre pude contar com vocês. Obrigado por confiarem no presidente e na diretoria da Federação Polonesa de Futebol. Claro, gostaria de agradecer a todos os jogadores de futebol que tive o prazer de conhecer nesta trajetória. Vou torcer por todos vocês, porque a seleção nacional é o nosso patrimônio nacional comum. Gostaria também de agradecer aos nossos maravilhosos torcedores. Vocês estão conosco nos bons e maus momentos. Onde quer que a seleção tenha jogado, o apoio de vocês foi ouvido.

Michał Probierz assumiu o comando da seleção da Polônia em 2023 e classificou a equipe para a Euro 2024, após a saída do técnico português Fernando Santos. Nesta temporada 2024/25, contando amistosos, jogos da Liga das Nações e das Eliminatórias da Europa para a Copa 2026, a Polônia de Probierz venceu quatro dos 10 jogos, mas perdeu cinco partidas e empatou uma.

A Polônia está no Grupo G das Eliminatórias da Europa para a Copa 2026 e ocupa a terceira posição com seis pontos, após três rodadas, atrás da Finlândia (sete pontos em quatro jogos) e Holanda (seis pontos em dois jogos).

Globo Esporte