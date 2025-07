Dicas para treinos de corrida no inverno

Com a chegada do inverno, os corredores de todo o país enfrentam o desafio de manter o ritmo dos treinos mesmo com as temperaturas mais baixas e as tentações das festas juninas. Para quem está se preparando para provas nos próximos meses, é fundamental adaptar a rotina e redobrar os cuidados com o corpo.

O treinador Wanderlei Oliveira, referência no atletismo nacional, dá dicas práticas para manter a constância e o desempenho durante a estação mais fria do ano.

Efeito sanfona: no frio, o risco de engordar aumenta, devido à ingestão de alimentos de alto teor calórico. Procure manter uma alimentação balanceada, bem parecida com a que você consome no verão, com alimentos ricos em água, proteínas, folhas e fibras.

Deixe uma preguiça de lado: se você está habituado a se exercitar pela manhã, mas, no frio, pense duas vezes antes de se levantar da cama quente, escolha manter a rotina e a disciplina. No entanto, previna-se contra o frio durante os treinos.

Resistência em alta: a atividade física regular aumenta a resistência orgânica, prevenindo gripes, osteoporose e doenças cardíacas. Consuma neste período alimentos ricos em vitamina C, como laranja, acerola, mamão papaia, brócolis, morango, kiwi. Vale também estimular a ingestão de alimentos que contenham vitamina E (potente antioxidante que combate os efeitos dos radicais): amêndoa, gema de ovo.

Proteja o seu corpo: use roupas especiais nos dias frios e dê preferência para os tecidos de performance, como os tecidos inteligentes – que mantém a temperatura do seu corpo enquanto você corre e transpira, sem encher a camiseta. A região do seu corpo que merece maior atenção é a do peito, por reunir vários órgãos específicos. Mantenha-o sempre protegido. Extremidades, como mãos e pés, também merecem atenção. Proteja-os com luvas e meias especiais. Caso tenha pouca proteção na cabeça, use boné ou gorro térmico. Ao finalizar seu treino, troque a roupa molhada por roupas secas de imediato.

Boca rachada: para evitar o ressecamento dos lábios e da pele, é tranquilo o uso de protetor labial e também protetor solar.

Não corra ensacado: os plásticos junto ao corpo elevam demais a temperatura interna, aumentam a sudorese e predispõem à desidratação.

Água fresca: mesmo nos dias frios é necessária a ingestão de água antes, durante e após os exercícios. Tenha o hábito de se hidratar a cada 30 minutos com 200 ml de água durante sua corrida diária. Durante o dia, 3 litros de água serão suficientes.

Interior: se você é daqueles que prefere correr em um local sem vento ou frio, com temperatura climatizada, o melhor é optar pela esteira. Saiba que ela surgiu com essa finalidade em países como a Finlândia, onde seis meses por ano neva e os outros seis meses faz frio. Como os atletas olímpicos não tinham treinado ao longo do ano, foram criados a esteira e o frequenciômetro.

Importante: Evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas nas festas juninas para não ter dor de cabeça e melhorar sua corrida diária.

Entre as provas mais aguardadas do calendário esportivo no Brasil está a 34ª edição das Dez Milhas Garoto, marcada para os dias 27 e 28 de setembro, em Vila Velha (ES). Considerada uma das corridas de rua mais tradicionais do estado, o evento principal reúne atletas profissionais e amadores em um percurso de 16,1 km entre Vitória e Vila Velha, no dia 28 de setembro. No sábado, 27, recebe a Corrida Garotada e a Cachorrida, provas temáticas voltadas para crianças, adolescentes e animais de estimação.