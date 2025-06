Di María, do Benfica, reclama do futebol argentino no empate com o Boca: "Sabemos como é"

(Foto: REUTERS/Nathan Ray Seebeck)





Um dos principais jogadores argentinos deste século, o meia-atacante Ángel di María conheceu na Copa do Mundo de Clubes a dificuldade de enfrentar seus compatriotas. Após o empate em 2 a 2 com o Boca Juniors, o camisa 11 do Benfica reclamou das faltas duras e da catimba dos adversários.

- Sabemos como é o futebol argentino, como se joga. Não conseguimos superar as faltas e a catimba para ganhar tempo. O importante é que conseguimos o empate. Tentamos a vitória, não foi possível, mas o empate nos serve para o que ainda vem por aí - afirmou o veterano de 37 anos após a partida.

Campeão mundial com a Argentina em 2022 e bi da Copa América (2021 e 2024), Di María está se despedindo do Benfica na Copa do Mundo de Clubes para retornar ao Rosário Central 18 anos após deixar o time onde iniciou a carreira.

O Boca abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas Di María iniciou a reação do Benfica com um gol de pênalti, pouco antes do intervalo. No segundo tempo, outro argentino do time português, o zagueiro Otamendi, empatou o jogo de cabeça.

Na próxima sexta-feira, o Benfica vai enfrentar o neozelandês Auckland City, que sofreu 10 a 0 do Bayern de Munique na estreia. Na terceira rodada, será a vez da equipe de Lisboa enfrentar o favorito alemão.

- O Bayern conseguiu uma vantagem importante, com dez gols e os três pontos, mas é importante que a gente faça as coisas bem para tentar os três pontos no próximo jogo e depois enfrentar o Bayern.

