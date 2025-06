Maratona do Rio divulga pelotão de elite e aumenta a expectativa por quebra de recordes

(Foto: Guilherme Leporace / Maratona do Rio)





Maior evento de corridas de rua da América Latina, a Maratona do Rio reunirá, de 18 a 22 de junho, 60 mil corredores nos mais diferentes níveis de desempenho, objetivos e expectativas. Entre esses milhares de corredores, encontra-se o seleto grupo de atletas de elite. São cerca de uma centena de atletas que chegam à 23ª edição da Maratona do Rio com o objetivo exigente de cruzar a linha de chegada no primeiro lugar e, quem sabe, estabelecer o recorde de melhor tempo da história do evento. Façanha esta, por sinal, alcançada pelo queniano Josphat Kiprotich na prova de 42K em 2024, com a marca de 2:12:35.

Josphat Kiprotich está de volta à Cidade Maravilhosa neste ano para a prova da Maratona 42K | Corona Cero, mas sua missão de manter o título e o registro não será nada fácil. Isso pois nada menos do que quatro de seus adversários já conseguiram em outras provas superar o tempo recorde de Josphat Kiprotich no Rio de Janeiro: o etíope Yemane Tsegay Adhane (2:07:17 em Barcelona-ESP, 2021), o queniano Joshua Kipkemboi Kogo (2:08:01 em Roma-ITA, 2025), o marroquino Mohamed El Ghazouany (2:09:01 em Valência-ESP, 2024) e o paulista Ederson Vilela Pereira (2:12:29 em Sevilha-ESP, 2024). Ex-recordista e bicampeão da Maratona do Rio (2021/2022), o pernambucano Justino Pedro da Silva buscará recuperar seu lugar no topo do pódio.

Falando das mulheres, são três as concorrentes que já completaram os 42K em tempo menor do que o registro de 2:34:33 programado pelo etíope Kebebush Yisma Zewode Mariam em 2022. São elas a etíope Zinash Debebe Getachew (2:27:02 Madri-ESP, 2025), a queniana Rael Cherop Boiyo (2:29:15 em Linz-AUT, 2025) e a argentina Marcela Cristina Gomez Cordeiro (2:34:03 em Valência-ESP, 2023). Outras corredoras que prometem um grande desempenho na Maratona 42K | Corona Cero são a queniana Naum Jepchirchir e a mineira Amanda Aparecida de Oliveira, vice-campeã da prova no ano passado.

Provas de 21K e 10K também serão marcadas pela presença de forças brasileiras e internacionais

Um dos grandes nomes da Maratona do Rio 2025 é o baiano Fabio Jesus Correia, atual bicampeão (2023/2024) e recordista (28:55) nos 10K, mas que este ano vai se aventurar nos 21K. A Meia Maratona do Rio 21K | Claro – cujo recorde é de 1:01:03, do paulista Daniel Ferreira do Nascimento, programado em 2022 – tem como fortes candidatos às primeiras colocações o brasileiro Paulo Roberto Almeida Paula, o etíope Bayelign Teshager, o queniano Luke Kiprop e o argentino Alan Esteban Niestroj. Já a Prova 10K | A Betnacional terá como principais concorrentes os brasileiros Washington Luis Chaves de Lima, Edson Aparecido Emidio, Gilberto Silvestre Lopes e Ronald Jefferson de Arruda Lopes, além do colombiano Julian Felipe Archila Moreno e do queniano Edward Mutunga Wambua. Vale ressaltar que é a primeira vez na história que uma prova de 10K da Maratona do Rio terá um representante do Quênia.

No feminino, a força brasileira na Meia Maratona do Rio 21K | Claro conta com Mariana Pontes Villa Luchezi e Marina Richwin, duas corredoras de brilho internacional recentes nas maratonas de Boston e Chicago, e Kleidiane Barbosa Jardim. As quenianas Winnie Jepkosgei Kimutai e Vibian Chepkurui também irão às ruas tentar quebrar o recorde da compatriota Nelly Chepchumba, que completou a trajetória em 1:10:08 no ano passado. E completando as atrações de elite desta edição da Maratona do Rio, a categoria feminina da Prova 10K | Betnacional fez simplesmente todas as seis primeiras colocadas de 2024: a colombiana Laura Manuela Espinosa Morales (atual bicampeã e recordista com 35:00) e as brasileiras Jenifer do Nascimento Silva, Mirlene da Silva dos Santos, Larissa Marcelle Moreira Quintão, Glauciele de Oliveira de Souza e Regiane Braga de Souza.

A premiação será dividida igualmente entre homens e mulheres

Para além da honra de escrever o nome na história da Maratona do Rio, os atletas de elite terão uma motivação a mais quando a largada para dada: uma premiação total de até 312 mil reais, igualmente dividida entre as categorias masculina e feminina. Desse montante, 260 mil reais são garantidos como premiação fixa aos vencedores das provas de 42K | Corona Zero, 21K | Claro e 10K | Betnacional. Os outros 52 mil reais estão reservados como bônus por quebra de disco, distribuídos entre as três distâncias. A premiação principal contempla R$ 50 mil para os vencedores da Maratona, com bônus de R$ 20 mil em caso de recorde; R$ 10 mil para os campeões da Meia Maratona, com bônus de R$ 5 mil para os recordistas; e R$ 3 mil para os vencedores da prova de 10K, além de R$ 1 mil extras para quem superar o recorde.