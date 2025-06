Carlos Alcaraz supera Musetti e vai à final de Roland Garros em busca do bicampeonato consecutivo

(Foto: Cédric Lecocq)





Número 2 do mundo, Carlos Alcaraz está mais uma vez na final de Roland Garros e vai em busca do bicampeonato consecutivo do Grand Slam francês. De virada, o espanhol venceu Lorenzo Musetti (7º) por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (3), 6/0 e 2/0 com desistência, nesta sexta-feira, na quadra Phillipe Chatrier, em Paris. No quarto set, uma lesão na coxa esquerda fez com que o italiano tivesse que abandonar o jogo. Carlitos enfrentará na decisão, no próximo domingo, o ganhador da semi entre o líder do ranking mundial, o também italiano Jannik Sinner, e o sérvio Novak Djokovic (6º), que duelarão ainda nesta sexta.

Aos 22 anos, Alcaraz vai lutar pelo seu quinto título de Grand Slam. Além do caneco em Roland Garros, no ano passado, o ex-número 1 venceu duas vezes Wimbledon (2023 e 2024) e uma vez o US Open (2022). Musetti, de 23 anos, repetiu a melhor campanha dele em um Major. Ele também foi semifinalista em Wimbledon, no ano passado.

O jogo

O sétimo e mais importante jogo entre Alcaraz e Musetti começou com ambos mostrando muita qualidade, sobretudo no saque. Na primeira chance que teve para quebrar, já no décimo game, o italiano foi letal. Quebrou o saque do oponente e fechou o primeiro set em 6/4.

Depois de não quebrar o serviço de Musetti em todo primeiro set, Alcaraz precisou de apenas dois games para enfim dificultar a vida do adversário. Com 2 a 1 no placar, parecia que ele iria deslanchar. Mas Lorenzo conseguiu devolver a quebra. Carlos estava ciente da importância de levar a melhor na segunda parcial. Ele aproveitou um break point, abriu 6 a 5 e sacou para fechar o set. No entanto, o italiano mostrou garro e não permitiu. Era hora do tie-break, que foi vencido pelo espanhol por 7 a 3: jogo empatado em 1 a 1.

Alcaraz iniciou com tudo o terceiro set. E deu um verdadeiro show. Carlitos aproveitou que Lorenzo estava sentindo dores musculares e, simplesmente, aplicou um pneu espetacular. Com 6/0, em apenas 21 minutos, ele abriu 2 sets a 1 e deixou claro que não abriria mão de disputar a sua segunda final seguida em Roland Garros.

O quarto set durou apenas dois games. Alcaraz venceu os dois primeiros, e Musetti acabou desistindo por conta de uma lesão na coxa esquerda. Antes do início desta quarta parcial, o italiano chegou a receber atendimento médico, mas ele não conseguiu suportar as dores.

Globo Esporte