Foden e Doku garantem vitória do Manchester City na estreia da Copa de Clubes

(Foto: Emilee Chinn - FIFA/FIFA via Getty Images)





Manchester City venceu o Wydad Casablanca por 2 a 0, nesta quarta-feira, na primeira rodada do Grupo G na Copa do Mundo de Clubes. No Lincoln Financial Field, na Filadélfia, o clube marroquino teve boas chances, mas os comandados de Guardiola garantiram a vitória com um gol de Foden e outro de Doku. Rico Lewis, lateral do City, foi expulso na reta final por acertar o rosto de Obeng. O resultado coloca o City na liderança, com três pontos, enquanto o Wydad fica com zero.

Foden fez o gol mais rápido da Copa do Mundo de Clubes. Com menos de dois minutos, Savinho ficou com a sobra na ponta direita, carregou para a linha de fundo e cruzou. O goleiro Benabid defendeu, mas deu rebote para frente, e Foden veio de trás para chutar para o fundo da rede. Confira:

O Manchester City manteve 68% da posse de bola durante a partida e pressionou o Wydad na defesa. Savinho e Marmoush criaram boas oportunidades no primeiro tempo, enquanto Haaland teve as chances mais claras depois do intervalo. Do lado marroquino, os melhores lances aconteceram nas roubadas de bola.

O grande destaque do Casablanca foi o Thembinkosi Lorch. O camisa 4 dificultou o trabalho da defesa do City, como em uma jogada individual dentro da área com direito a chapéu e domínio na coxa. Doku marcou o segundo do Manchester aos 41 minutos na batida de escanteio. Foden cobrou na esquerda, cruzou para a área, e o camisa 11 antecipou a marcação na segunda trave e chutar com a sola do pé.

O Wydad apostou na ofensividade no segundo tempo, com entrada de atacantes e meias, mas não conseguiu passar da barreira de Ederson.

Logo na reta final, aos 42 minutos do segundo tempo, Rico Lewis dividiu uma bola com Obeng e acertou o rosto do camisa 9 com o pé. O direito lateral titular do City foi expulso direto e não participa do próximo confronto da equipe, contra o Al-Ain, no domingo.

