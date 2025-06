Com aproveitamento do G4, Allan Aal exalta bom início pelo Botafogo/SP

(Foto: João Victor Menezes de Souza/Agência Botafogo)





O Botafogo/SP segue em franca recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Ribeirão Preto ocupa a 16ª colocação na tabela de classificação com 13 pontos conquistados.

Um dos grandes responsáveis pela ascensão do Pantera é o treinador Allan Aal. Desde sua chegada, foram cinco jogos com duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota, resultando num aproveitamento de 53,3%, mesma porcentagem do CRB, que ocupa a quarta colocação.

"É importante valorizar o comprometimento a dedicação e o entendimento dos atletas ao método de trabalho que está sendo implantado. Estamos numa crescente, porém ainda temos muito chão pela frente para alcançar os objetivos do Botafogo", analisou o comandante.

O próximo desafio da equipe será dia 30, às 21 horas, contra o Cuiabá, fora de casa.

"Na Série B não tem jogo fácil. Vamos para mais um desafio importante e estamos pensando jogo a jogo. Temos uns dias ainda para seguir ajustando a equipe e chegar em Cuiabá com nossa estratégia de jogo bem definida", finalizou o treinador.

AV Assessoria