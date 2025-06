Hamilton amplia jejum na Ferrari e tem pior início em uma equipe na F1

(Foto: Jayce Illman/Getty Images)





O maior vencedor da Fórmula 1 (ao lado de Michael Schumacher) na equipe com mais conquistas na categoria parecia um casamento perfeito. No entanto, a ida de Lewis Hamilton para a Ferrari não teve o efeito que se esperava até aqui - e já deixou duas marcas negativas na carreira do heptacampeão.

A Ferrari é a terceira equipe da carreira de Hamilton, antes piloto da McLaren e da Mercedes. E o inglês nunca demorou tanto para vencer por uma nova escuderia na Fórmula 1.

Até agora, são dez provas em 2025, e Lewis sequer conseguiu ir ao pódio - vale lembrar que o triunfo na corrida sprint do GP da China não conta para as estatísticas oficiais. E cabe um parêntese, já que a temporada de Hamilton conta com outro recorde negativo: o inglês passou dez corridas sem terminar entre os três primeiros pela primeira vez na carreira. Antes, as piores marcas tinham sido em 2009 e 2024, com idas ao pódio justamente na décima rodada.

Quando estreou pela Mercedes em 2013, Hamilton demorou exatamente dez provas para ganhar na nova equipe e, nos anos seguintes, venceu seis campeonatos com as Flechas de Prata para cimentar seu lugar no panteão de maiores da história da Fórmula 1. Em 2007, mesmo como novato na F1 com a McLaren, demorou ainda menos para triunfar: seis etapas. Relembre os inícios de Lewis Hamilton:

2007 (McLaren) - seis GPs de espera

Embora tenha começado sua carreira na F1 com o pé direito e um surpreendente terceiro lugar, no GP da Austrália - já cravando um pódio -, Lewis Hamilton precisou ter paciência e aguardar pelas cinco etapas seguintes até subir ao topo do pódio pela primeira vez. Foi no GP do Canadá, em seu ano de estreia com a McLaren.

O triunfo no Circuito de Montreal sucedeu também uma pole inédita para o jovem inglês, que liderou quase as 70 voltas da prova norte-americana. O domingo, porém, foi marcado ainda pelo gravíssimo acidente sofrido por Robert Kubica; mas apesar das cenas chocantes, o polonês saiu ileso da batida.

O triunfo de Hamilton sucedeu duas conquistas de seu colega da McLaren, Fernando Alonso; o bicampeão levou a melhor nos GPs da Malásia e Mônaco. Depois da vitória no circuito Gilles Villeneuve, Lewis venceu mais três corridas naquele ano, nos Estados Unidos, Hungria e Japão.

Mesmo estreante na categoria, o inglês terminou a temporada na segunda posição, um ponto atrás do campeão Kimi Raikkonen, da Ferrari.

2013 (Mercedes) - dez GPs de espera

Depois de migrar da McLaren para a Mercedes, Hamilton passou mais tempo fora do topo do pódio em seu primeiro ano com o time alemão: estreando com um discreto quinto lugar na Austrália, venceu nove corridas depois, na Hungria - sucedendo ainda três pódios conquistados por ele no início daquele ano, na Malásia, China e Canadá.

O triunfo começou a se desenhar já no sábado de classificação; para largar da pole position, o inglês desbancou Sebastian Vettel na bandeirada e ainda anulou uma segunda tentativa do rival da RBR. Na corrida, conseguiu manter-se na dianteira até o fim mesmo temendo o desgaste dos pneus, e afastando-se do duelo entre a RBR de Vettel e a Lotus de Kimi Raikkonen pelo segundo lugar.

Essa foi a única vitória de Hamilton pela Mercedes em 2013, mas aquele foi apenas o início de uma longa e triunfante trajetória pela equipe. No ano seguinte, Lewis ganhou 11 provas e foi campeão com as Flechas de Prata pela primeira vez.

2025 (Ferrari) - dez GPs sem vencer

Cercada de expectativa, a primeira temporada de Lewis Hamilton na Ferrari não começou da forma que ele e os fãs esperavam. O carro da equipe italiana perdeu competitividade em relação ao fim de 2024, quando a escuderia brigou pelo título de construtores até a última rodada, e o heptacampeão ainda sofre para encontrar o melhor ritmo.

A estreia com o décimo lugar na corrida chuvosa na Austrália já dava um indicativo do que poderia acontecer, mas a prova seguinte, na China, reacendeu a esperança na torcida italiana: Hamilton foi muito bem na sprint, se classificou em primeiro e terminou a prova na ponta. Apesar do resultado, esse tipo de corrida reduzida não é considerado pelas estatísticas oficiais como uma vitória.

A própria corrida principal na China terminou em frustração para Hamilton, que acabou desclassificado após a prova porque a espessura da prancha do carro não atendia aos requisitos mínimos estipulados em regulamento.

Embora mostre consistência e tenha acabado todas as corridas disputadas até aqui nos pontos, Lewis Hamilton sequer passou perto de conseguir uma vitória para valer na Ferrari. Nas dez etapas do ano, o heptacampeão teve como melhor colocação o quarto lugar, conquistado no GP da Emilia-Romagna.

Globo Esporte