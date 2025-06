Copa Sul-Americana de Futebol para Amputados recebe apoio inédito da FIFA

A cidade de São Paulo será palco de um momento histórico para o esporte adaptado: a Copa Sul-Americana de Futebol para Amputados - Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os jogos acontecerão entre os dias 25 e 31 de agosto, com apoio inédito da Fundação FIFA.

A competição promovida pela Confederação Brasileira de Futebol para Amputados (CBFA) conta com a chancela da World Amputee Football Federation (WAFF). O torneio reunirá oito seleções sul-americanas – Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela – em busca de três vagas para a Copa do Mundo da modalidade, marcada para 2026.

De acordo com Diego Nunes, coordenador de futebol da CBFA esta será a primeira vez que a Fundação FIFA apoia oficialmente uma competição de futebol para amputados, marcando um avanço significativo no compromisso global com a inclusão, acessibilidade e diversidade no esporte.

O evento também conta com o apoio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), por meio do programa Inclui Sampa, reconhecido nacionalmente por suas políticas públicas voltadas à cidadania das pessoas com deficiência.

“Mais do que uma disputa por vagas, a Copa Sul-Americana de Futebol para Amputados representa um marco na promoção da igualdade de oportunidades e no reconhecimento do talento e da superação dos atletas”, afirma Diego.

Além dos jogos, a programação inclui um show de abertura, cerimônias oficiais e negociações em andamento para a realização de uma exposição com troféus e materiais históricos da modalidade, destacando a trajetória dos atletas e a evolução do futebol para amputados.

A expectativa é de que o torneio receba autoridades da FIFA, WAFF, CBF, além de representantes de governos e instituições comprometidas com o desenvolvimento do esporte adaptado. Com transmissão ao vivo para o mundo inteiro, a competição promete emocionar torcedores e ampliar o reconhecimento da modalidade no cenário esportivo global.