Capitão do Urawa pede desculpas e diz por que esnobou jogadores do River: "Protocolo me confundiu"

(Foto: Buda Mendes/Getty Images)





Um dia depois de "esnobar" os jogadores do River Plate antes do duelo desta terça-feira, em Seattle, pela estreia da Copa do Mundo de Clubes, o zagueiro norueguês Marius Hoibraaten pediu desculpas ao clube argentino por não ter cumprimentado os atletas no início do jogo.

Em bom espanhol, Hoibraaten postou um texto nas redes sociais e disse ter se confundido com o novo protocolo da Fifa, no qual os jogadores entram separadamente e se postam numa configuração diferente em campo.

– À torcida do River Plate. Esqueci de fazer o aperto de mãos porque a configuração era nova. Estava confuso e não entendi que deveríamos fazê-lo. Por isso caminhei sem fazer o aperto de mãos – escreveu o norueguês.

– Pareceu que não me importei com vocês (torcedores) nem com os jogadores. Essa nunca foi minha intenção. Me desculpei com os jogadores no vestiário depois da partida e agora me desculpo com vocês. Tudo de melhor nos próximos jogos – completou.

A imprensa argentina não havia perdoado a gafe e lembrou a falha de Hoibraaten no segundo gol do River. O lance em questão aconteceu aos dois minutos do segundo tempo, quando o norueguês se precipitou ao recuar uma bola dentro da área e criou a situação que gerou o gol, e também a lesão de Driussi que pisou em falso, torceu o tornozelo e precisou ser substituído.

A revista 'El Gráfico', uma das mais importantes da Argentina, classificou o lance como uma "falha defensiva" de Hoibraaten.

Apesar dos olhares de estranheza dos jogadores do River Plate durante o protocolo de aperto de mãos da Fifa, não houve qualquer confusão em campo entre os jogadores das duas equipes.

Globo Esporte