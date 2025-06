Vitória Miranda é campeã de Roland Garros júnior em cadeira de rodas

A brasileira Vitória Miranda conquistou, nesta sexta-feira, o título do Grand Slam de Roland Garros de tênis na categoria júnior para atletas em cadeira de rodas. Na decisão, derrotou a americana Sabina Czauz por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/2. Poucas horas depois, ela voltou ao saibro francês para faturar o troféu também das duplas. Ao lado da belga Luna Gryp, venceu na decisão também em sets diretos novamente a americana Sabia Czauz, com a sueca Emma Gjerseth - parciais de 6/3 e 6/2.

É o segundo título de simples conquistado por Vitória esse ano, já que também foi campeã no Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada, em janeiro. Assim, ela se mantém viva com a possibilidade de "fechar o Grand Slam", quando a mesma atleta conquista os quatro principais títulos do tênis. Faltam ainda Wimbledon e o US Open.

Vitória é número 1 do ranking mundial juvenil de tenistas em cadeira de rodas e, no adulto, é 27ª colocada. Ela está com 17 anos, completa 18 em agosto, o que faz com que essa temporada seja sua última entre as juvenis.

Globo Esporte