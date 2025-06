SP Open anuncia início da venda de ingressos no dia 24 de junho

Os fãs do tênis já podem se preparar para garantir um lugar na primeira edição do SP Open, que acontecerá entre os dias 6 e 14 de setembro, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A partir das 11h do dia 24 de junho, o público poderá adquirir ingressos para o torneio que marca a volta da capital paulista ao circuito da WTA após 25 anos. As vendas serão feitas exclusivamente pelo site eventim.com.br/sp-open.

Com valores a partir de R$ 50 (confira a tabela completa abaixo), os ingressos darão acesso a partidas de altíssimo nível técnico, com destaque para Bia Haddad Maia, top 25 da WTA e número 1 do Brasil, além das medalhistas olímpicas Luisa Stefani e Laura Pigossi, Carol Meligeni, bronze nas duplas nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 ao lado de Luisa; Ingrid Martins, top 100 no ranking de duplas da WTA; e Nauhany Silva e Victoria Barros, consideradas as maiores revelações do tênis feminino nacional na atualidade.

Cada comprador poderá adquirir até 4 ingressos por sessão, com limite máximo de 22 por CPF. O pagamento poderá ser feito com cartões de crédito Visa, Mastercard, Amex, Elo e Diners, com parcelamento em até 4 vezes sem juros. Não haverá cobrança de taxa de conveniência.

Com uma estrutura completa montada em um dos maiores parques urbanos de São Paulo, o SP Open terá 32 tenistas na chave principal, 16 no qualifying e 16 duplas.

Horários dos jogos:

De segunda a quinta-feira, o SP Open contará com duas sessões por dia: a primeira sessão começará às 15h e permitirá aos compradores o acesso ao primeiro jogo da Quadra Central e todos os outros jogos no complexo. Já a segunda sessão, com início não antes das 17h30, dará acesso aos jogos a partir das 15h30 na Quadra Central, além de todos os outros jogos no complexo. De sexta a domingo, será realizada uma única sessão por dia, com início às 13h, exceto no domingo, quando a final de simples está prevista para começar às 15h.





6 e 7 de setembro (sábado e domingo – Qualifying): início às 13h

8 a 11 de setembro (segunda a quinta-feira): Sessão 1: Início dos jogos às 15h / Sessão 2: Não antes das 17h30

12 de setembro (sexta-feira): início às 13h

13 de setembro (sábado – semifinais de simples e final de duplas): início às 13h

14 de setembro (domingo – final de simples): início às 15h

*Os ingressos para o Qualifying serão gratuitos e estarão disponíveis em data futura. Informações serão disponibilizadas em breve em nossos canais oficiais

Uma experiência dentro e fora das quadras

Mais do que um torneio, o SP Open será um verdadeiro festival do tênis. Durante nove dias de evento, o público poderá acompanhar partidas com grandes nomes do tênis nacional e internacional em uma estrutura pensada para receber cerca de 30 mil pessoas. O complexo contará com seis quadras, incluindo uma arena principal com capacidade para 2.500 espectadores, além de um Boulevard com opções de gastronomia, área de convivência e diversas ativações.

Fora das quadras, o impacto também será significativo. As quadras do complexo passarão por reforma, e o evento promoverá ações sociais por meio do apoio ao Projeto Bola Dentro — iniciativa que, desde 2005, transforma a vida de jovens por meio do esporte. Os alunos do projeto atuarão como ball kids do torneio e receberão doações de uniformes, bolinhas e equipamentos excedentes. O público será convidado a contribuir com raquetes usadas, e os jovens também marcarão presença nas arquibancadas no primeiro dia da chave principal.

Pré-venda exclusiva para clientes Claro e BRB a partir de 11h, do dia 17.06

Antes da abertura da venda geral, o SP Open disponibilizará uma pré-venda exclusiva para clientes Claro e BRB, patrocinadores máster do evento.

Clientes Claro poderão resgatar um código promocional exclusivo com desconto através do Claro Clube. Para isso, é preciso acessar a página do programa pelo site ou pelo app Minha Claro, localizar a campanha “SP Open 2025” na seção “Esportes” e clicar em “Resgatar”. O sistema irá gerar um número serial de 10 dígitos, que deverá ser inserido no momento da compra no site oficial. Cada cliente poderá utilizar o código para adquirir até 4 ingressos por sessão (máximo de 22).

Para a pré-venda de BRB, o cliente deverá digitar os 6 primeiros dígitos do cartão (o BIN). Somente cartões de crédito BRB serão aceitos, independentemente de o titular do cartão ser o mesmo da conta na Eventim. Os clientes BRB poderão realizar o pagamento parcelado em até 4x sem juros e, além da pré-venda exclusiva, cada cliente poderá adquirir até 4 ingressos por sessão (máximo de 22).