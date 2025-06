RB Salzburg e Al-Hilal empatam e embolam Grupo H para última rodada da Copa do Mundo de Clubes

RB Salzburg e Al-Hilal empataram em 0 a 0 na noite deste domingo, pela segunda rodada da fase de grupos, e complicaram a vida no Grupo H, que também conta com o Real Madrid na disputa por uma vaga. Com o resultado, os dois times perderam a chance de somar três pontos e chegar à última rodada com mais tranquilidade em busca da classificação às oitavas de final.

O Al-Hilal foi o dono do primeiro tempo. O time da Arábia Saudita teve muito mais volume ofensivo e rondou a área do Salzburg durante praticamente toda a etapa inicial. A chance mais clara de abrir o placar esteve nos pés do brasileiro Marcos Leonardo, aos 20 minutos. Salem Al-Dawsari cruzou, a defesa do Salzburg afastou parcialmente, e o centroavante finalizou na entrada da pequena área, mas Rasmussen colocou o pé na frente para evitar o gol. Os alemães, por sua vez, praticamente não fizeram o goleiro Bono trabalhar e poucas vezes conseguiram sair da pressão do time de Simone Inzaghi.

A história na etapa final foi outra. O Salzburg promoveu uma mudança tática com a entrada de Mellberg no intervalo e começou ameaçando o gol de Bono. Logo aos três minutos, o próprio Mellberg teve a chance de abrir o placar cara a cara com Bono, que realizou uma defesaça para salvar o Al-Hilal. No rebote, Dorgeles Nene finalizou, e Koulibaly tirou em cima da linha. O time de Simone Inzaghi respondeu com chutes perigosos de João Cancelo, aos nove; e Malcom, aos 11. O ritmo dos árabes foi diminuindo conforme o cansaço batia e o técnico precisava acionar o banco de reservas, que não consegue manter o nível técnico do time titular. Os alemães se mantinham no campo ofensivo e foram melhores na segunda etapa, mas esbarravam nos erros no último passe para criar novas chances claras. No fim, empate sem gols nos Estados Unidos.

O último compromisso das equipes na fase de grupos será decisivo para saber quem ficará com as vagas às oitavas de final no Grupo H. Com dois pontos somados, o Al-Hilal encara o já eliminado Pachuca e precisa de uma vitória para seguir com chances de classificação. A bola rola na próxima quinta-feira, às 22h (de Brasília). No mesmo horário, o RB Salzburg terá parada duríssima diante do Real Madrid. As duas equipes têm quatro pontos e brigam pela liderança do grupo. Quem perder poderá ficar de fora da próxima fase, em caso de vitória do time da Arábia Saudita no outro jogo. Emoção garantida para última rodada!

Globo Esporte