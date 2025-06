Mizuno apresenta Neo Vista 2, a evolução do super trainer com foco na performance do dia a dia

A Mizuno dá mais um passo importante em sua missão de estar cada vez mais presente na rotina dos corredores brasileiros e lança um novo modelo na família NEO, o Mizuno Neo Vista 2. Marcando a evolução da categoria de Super Trainers, o modelo combina tecnologias específicas dos super shoes – velocidade, amortecimento e estabilidade – em um produto pensado e criado para treinos de velocidade.

Em 2025, a marca mira no corredor que busca evolução e é movida pela vontade de dominar sua própria corrida. E o Neo Vista 2 chega como escolha para esses super treinos, aliando leveza, amortecimento, suporte e agilidade para garantir desempenho.

"Na Mizuno , pensamos na inovação com propósito, sempre focado no consumidor. O Neo Vista 2 é a materialização desse conceito, que levamos muito a sério", afirma Rogério Barenco, gerente geral da Mizuno no Brasil. "Nosso compromisso é transformar ciência em benefício real para o corredor. Este modelo é a resposta a essa demanda: um tênis que oferece o desempenho de um calçado de prova, aliado à durabilidade e à estrutura permitida para o uso diário", completa.

Com conceito de "Tecnologia de prova. Em dia de treino”, o Mizuno Neo Vista 2 chega ao mercado com design refinado e soluções de tecnologia esportiva que ampliam a eficiência biomecânica do atleta. A entressola com tecnologia Enerzy NXT infundida com nitrogênio oferece retorno de energia contínua; A geometria SSA reduz a sobrecarga muscular e promove uma passada mais fluida. O resultado é um calçado que envelhece como extensão do corpo.

O Mizuno Neo Vista é a escolha ideal para corredores que buscam objetivos, tecnologia e desempenho constante.

Tecnologias em destaque no NEO VISTA 2

Mizuno Enerzy NXT: nova entressola com infusão de nitrogênio, projetada para maximizar o retorno de energia e garantir uma corrida com mais leveza, maciez e desempenho otimizado.

Smooth Speed Assist (SSA): geometria de entressola que reduz a carga muscular nas panturrilhas e apoia uma passada mais eficiente — permitindo ritmo constante e melhor transição durante os treinos.

Máxima Leveza: design cuidadosamente projetado para uma corrida mais ágil, flexível e fluida. O Mizuno Neo Vista 2 oferece uma sensação refinada a cada passada, favorecendo tanto treinos de velocidade quanto rodagens mais longas.

Cabedal em Knit: estrutura leve, adicional e com ajuste adapta