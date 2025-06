Melo e Matos estreiam nesta segunda-feira (23) no ATP 250 de Maiorca, na Espanha

(Foto: Fotojump / Divulgação)





Em seu terceiro torneio na grama nesta temporada, Marcelo Melo está em Maiorca, na Espanha, para a disputa do ATP 250. O mineiro volta a jogar com o parceiro gaúcho Rafael Matos e a dupla enfrenta nesta segunda-feira (23), às 7 horas (horário de Brasília), o croata Ivan Dodig e o também brasileiro Orlando Luz. É a terceira vez que Melo disputa o torneio em Maiorca, o último preparatório para o Grand Slam, Wimbledon, que começa no próximo dia 30 em Londres, na Inglaterra.

O mineiro começou a gira na grama com Matos, no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, chegando às quartas de final. Depois, ao lado do alemão Alexander Zverev, parou na estreia no ATP 500 de Halle, também na Alemanha.

"Vamos que vamos para esse torneio que antecede Wimbledon", afirma Melo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

Melo soma seis títulos na grama, sendo um deles o Grand Slam, Wimbledon, em 2017, ao lado do polonês Lukasz Kubot, com quem venceu também duas vezes o ATP 500 de Halle (2017 e 2018) e uma o ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch (2017). Com o australiano John Peers, comemorou mais uma vez em Halle, em 2023. E, em 2024, conquistou Stuttgart com Matos, o primeiro título da parceria.

Esta é a 19ª temporada de Melo no circuito. São 649 vitórias na carreira - soma nove em 2025. No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), ocupa a 57ª colocação, com 1.660 pontos. Matos é 42 do mundo, com 2.025 pontos.

ZDL