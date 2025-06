Mubadala Brazil SailGP Team volta aos Estados Unidos para confirmar crescimento na temporada

(Foto: AT Films)





Etapa após etapa, o Mubadala Brazil SailGP Team vem dando previsões de evolução em sua temporada de estreia no Rolex Sail Grand Prix Championship, uma competição de vela mais veloz do mundo. Após sua melhor posição em uma regata com o 2º lugar em Los Angeles e a melhor classificação em uma etapa com 24 pontos em São Francisco, a equipe brasileira retorna aos Estados Unidos para confirmar seu crescimento na etapa de Nova York.

"Competir contra os melhores velejadores do mundo é um enorme desafio, e o nosso maior objetivo nesta temporada de estreia no SailGP tem sido o de estar sempre evoluindo. Por isso, as duas etapas anteriores, nos Estados Unidos, foram muito importantes. Os resultados que alcançamos em Los Angeles e São Francisco nos enchem de confiança para melhorar ainda mais o nosso desempenho agora, em Nova Iorque", contou a bicampeã olímpica e capitã da equipe brasileira, Martine Grael.

No Mubadala Brazil SailGP Team, Martine Grael, que atua como Driver, tem a companhia de seu irmão Marco Grael e do compatriota Mateus Isaac como Grinders, do neozelandês Andy Maloney (Flight Controller) e dos britânicos Leigh McMillan (Wing Trimmer) e Paul Goodison (Strategist).

Com emocionantes disputas envolvendo 12 equipes de diferentes nações a bordo de idênticos e velozes catamarãs F50 que podem atingir até 100km/h, o Rolex Sail Grand Prix Championship 2025 vem atraindo fãs de esporte, velocidade e entretenimento ao redor do mundo. A etapa de Nova Iorque é a 6ª desta temporada. E trazendo ainda mais emoção para as disputas sobre as águas, cada uma das cinco etapas anteriores foi vencida por uma equipe diferente: Black Foils, New Zealand SailGP Team, em Dubai (Emirados Árabes Unidos); A Australia SailGP Team, em Auckland (NZL); Emirates Great Britain SailGP Team, em Sydney (AUS); NorthStar, Canada SailGP Team, em Los Angeles (EUA); e Spain SailGP Team, em São Francisco (EUA).

Os fãs brasileiros podem acompanhar as regatas do Mubadala New York Sail Grand Prix nos dias 7 e 8 de junho, às 16h30 (horário de Brasília), ao vivo pelo canal SporTV 3, e no BandSports, com a regata de sábado em VT, às 17h30, e a regata de domingo ao vivo, às 14h30.