Campeonato Brasileiro de Esgrima acontece entre 13 e 16 de junho

Tudo pronto para começar o Campeonato Brasileiro de Esgrima. A competição acontece de 13 a 16 de junho, com sede no Club Athletico Paulistano, no ginásio Antônio Prado Júnior. Com a participação de 42 esgrimistas, o Esporte Clube Pinheiros vai com força total para disputar as três armas (florete, sabre e espada).

Com 18 títulos brasileiros no currículo, Bia Bulcão, que joga a arma do florete, conta que está qualificada para o torneio. “O brasileiro é sempre uma etapa importante. É uma competição que eu gosto, ainda mais jogando em São Paulo com o apoio da minha família e amigos. Me preparei muito bem e estava treinando um tempo para essas competições. Acho que sou uma das favoritas, devido ao meu histórico. Sei que tem outros atletas fortes que vão dificultar meu caminho, mas sei que fiz uma boa preparação e darei meu máximo para conquistar mais um título”, contou a esgrimista.

Promovido pela CBE (Confederação Brasileira de Esgrima), o campeonato será disputado de forma individual por clubes. Já por equipes, os esgrimistas jogam por estado. Confira todos os pinheirenses que participarão da competição:

Florete feminina: Valentina Basso, Júlia Grahl, Gabriella Vianna, Júlia Aoki, Yuki Wu, Ana Beatriz Bulcão e Manuela Tajajos.

Saber feminino Sênior: Maria Peluso, Luana Pekelman, Ana Beatriz Fraga e Isabela Carvalho.

Espada feminina Sênior: Maria Rita Camargo, Marcela Silva, Naomi Ikuno, Ana Beatriz Cavalieri, Pietra Brazolin, Antonella Dinucci, Miriam Neves, Alice Andrade, Luiza Milani.

Espada masculina: Maurício Pellegrino, Alexandre Camargo, Gabriel Júlio, Richard Grunhauser, Eduardo Gonçalves, Matheus Brandt, Bernardo Bicalho, Nicolas Ferreira, Guilherme Maluf.

Saber masculino: Bruno Pekelman, Matheus Becker, Joaquim Peluso, Dylan Ikuno, Enrico Pezzi e Érico Patto.

Florete masculino Sênior Individual: Luiz Foschini, Guilherme Vianna, Henrique Lucci, Gustavo Bueno, André Mura, Lorenzo Mion e Felipe Galleazzi.