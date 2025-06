Bia Haddad é campeã de duplas em Nottingham e fatura primeiro título da temporada

(Foto: Getty Images)









Bia Haddad Maia conquistou neste domingo o título da chave de duplas do WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra, disputado em quadras de grama. A brasileira e a alemã Laura Siegemund derrotaram a japonesa Ena Shibahara e a cazaque Anna Danilina por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2, para erguer o troféu, o primeiro de Bia na temporada. A conquista é também a primeira da atual número 21 do mundo de simples e 41ª do ranking nas duplas ao lado de Siegemund.

Bia e Siegemund já haviam chegado a outras duas finais, sendo vice-campeãs do Masters 1000 de Indian Wells em 2023 e do WTA 500 de Adelaide em 2025. A decisão foi a 12ª de duplas na carreira da brasileira, que soma agora títulos. A conquista reforçou os laços de Bia com o torneio de Nottingham: em 2022, a tenista conseguiu uma dobradinha, conquistando seu primeiro torneio da WTA em simples e faturando também a chaves de duplas na grama inglesa.

- Nottingham tem um lugar especial no meu coração, conquistei meu primeiro título da WTA aqui e vou carregar esse troféu com grandes memórias - disse a brasileira. - Foram condições difíceis para todos aqui, tentamos jogar com o vento hoje e conseguimos. Acho que estamos melhorando a cada semana, e espero que continuemos assim até Wimbledon.

A final deste domingo começou equilibrada, com as duas duplas confirmando seus primeiros saques, mas no terceiro game Bia e Laura sofreram uma quebra. A parceria reagiu rápido e conseguiu dar o troco, empatando o placar em 2/2. Mais consistente, a dupla da brasileira obteve mais duas quebras de saque e venceu o set por 6/3.

Embalada, a dupla de Bia voltou com força total para o segundo set e quebrou o saque de Shibahara e Danilina logo no primeiro game. A dupla seguiu superior às rivais e conseguiu outra quebra no sétimo game, abrindo 5/2. Servindo para o jogo, a parceria chegou a ter o game ameaçado com um 0/40 no placar, mas bom bons saques de Siegemund conseguiu se salvar e fechar em 6/2.

Bia Haddad também disputou a chave de simples do WTA de Nottingham e acabou eliminada nas oitavas de final pela americana Emma Navarro. A tenista vive uma temporada irregular nas disputas individuais. Chegou a acumular nove derrotas seguidas no início do ano, mas vem se recuperando e em maio alcançou a semifinal do WTA 500 de Estrasburgo, caindo apenas para a ex-número 3 do mundo, a cazaque Elena Rybakina.

