Abel Ferreira reage a problemas ofensivos do Palmeiras: "Estamos longe do nosso nível ainda"

(Foto: Marcos Ribolli)





A dificuldade ofensiva do Palmeiras foi o principal tópico da entrevista de Abel Ferreira, após o empate sem gols com o Botafogo, na estreia do Brasileirão, no Allianz Parque.

Ainda que não tenha concordado com a pergunta se está faltando repertório ao time, o treinador admitiu problemas nesta sequência, somando-se o vice-campeonato paulista.

– A única coisa que podem esperar é trabalhar para melhorar os nossos processos – resumiu.

– Falta termos todos os jogadores disponíveis, se calhar uma vitória para dar um pouco de confiança. Viemos de uma final e não tivemos tanto tempo de preparar esses jogadores. O Botafogo teve uma semana ou 15 dias para preparar o jogo. E a gente vem de uma final que nos custou, sabíamos que o jogo ia ser difícil. Não jogamos contra um adversário qualquer e nosso lado anímico não estava bom – acrescentou.

Para o jogo contra o Botafogo, o Palmeiras não teve potenciais titulares à disposição, como Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Mauricio e Paulinho. Aníbal Moreno, com um trauma no ombro, completou a lista de problemas para o jogo deste domingo.

Na avaliação de Abel Ferreira, é fato que o Verdão não vive seu melhor momento. Mas isto cria a expectativa de crescimento.

– Estamos longe do nosso nível e ainda bem. Porque temos muito a trabalhar. Temos que ser mais eficazes, porque no final a oportunidade mais flagrante foi nossa, não fizemos gol, temos que estar focados no que temos que fazer para estar em cada competição até o fim – respondeu.

Depois do jogo com o Botafogo, o Palmeiras prepara-se para estrear na Conmebol Libertadores. O Verdão vai ao Peru duelar com o Sporting Cristal, quinta-feira, às 19h (de Brasília).

Já no Brasileiro, o time irá à Ilha do Retiro no domingo, visitar o Sport, às 18h30 (de Brasília), pela segunda rodada da competição.

Globo Esporte