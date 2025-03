Romisson celebra centésimo jogo com a camisa do São Bernardo: “Uma honra”

Na partida contra o Palmeiras, pelas quartas de finais do Campeonato Paulista, Romisson alcançou uma marca importante com a camisa do São Bernardo. O meio-campo chegou ao seu centésimo jogo com a camisa do Bernô.

“É uma honra ter tido a oportunidade de entrar em campo cem vezes com essa camisa. Cheguei aqui em 2021 e nunca escondi meu carinho e respeito por esse clube. Passamos momentos felizes e alguns tristes também, que faz parte da carreira de um jogador de futebol. Quero continuar fazendo história pelo São Bernardo sempre tentando entregar o meu melhor”, analisou o jogador de 28 anos.

Pelo Bernô, Romisson conquistou um acesso à Série C, um título da Copa Paulista e um título da Taça Independência.

“O São Bernardo é um clube que está em ascensão. Temos objetivos importantes pela frente e espero poder ajudar de alguma forma. Nosso grupo é muito qualificado e agora teremos um período para a comissão técnica corrigir o que ainda não está legal. Vamos juntos fazer uma grande Série C”, finalizou Romisson.

A estreia do São Bernardo na competição nacional está marcada para o dia 11 de abril, contra o ABC/RN, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

AV Assessoria