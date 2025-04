Brasil é semifinalista da Copa América Feminina

O Brasil está na semifinal da CONMEBOL Copa América de Futsal Feminino 2025! Na noite desta quarta-feira (26), a Seleção Brasileira Feminina venceu o Paraguai por 5 a 0, em partida válida pela quarta rodada da Copa América, que está sendo realizada na Arena Sorocaba, em Sorocaba.

Com três jogos e três vitórias, o Brasil segue na liderança do Grupo A, com nove pontos, e já tem a classificação garantida para a semifinal.

Nos primeiros cinco minutos, o Brasil criou várias oportunidades. Aos 12 minutos, Tampa abriu o placar com um chute da ala após assistência de Ana Luiza. Logo depois, ampliou com um belo chute de fora da área, desta vez com passe de Luciléia. Tampa marcou seu hat-trick após assistência de Natalinha, fechando o primeiro tempo.

No segundo tempo, aos 14 minutos, Nati roubou a bola, tocou para Luciléia, que devolveu para ela. Nati driblou a goleira e marcou o quarto gol. O Brasil seguiu criando chances de ampliar e, a três minutos do fim, uma saída errada do Paraguai permitiu que Débora Vanin marcasse o quinto gol, selando a vitória.

A Seleção Brasileira volta à quadra amanhã, quinta-feira (27), diante da Venezuela, a partir das 17h45, pela última rodada da fase de grupos, com transmissão do SporTV.

LNF