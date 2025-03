Reforço do América-RN, Rennan Siqueira vive expectativa da estreia pelo Mecão

Depois de participar da campanha histórica do Velo Clube no Campeonato Paulista, o lateral-esquerdo Rennan Siqueira desembarcou em Natal para reforçar o América/RN na sequência da temporada. Aos 29 anos, essa será a primeira experiência de Rennan no futebol potiguar.

“Muito feliz e honrado com esse novo desafio na minha carreira. O América é um dos clubes mais tradicionais do país e agora terei o privilégio de vestir essa camisa para tentar fazer história por essa equipe”, revelou o jogador.

Anunciado na última semana, Rennan Siqueira vive a expectativa de fazer a sua estreia com a camisa do Mecão já nesta quinta-feira (06), às 19 horas, contra o Ceará, pela Copa do Nordeste.

“Eu estou pronto caso a comissão técnica queira contar comigo. Vinha jogando, então o ritmo de jogo não será problema. O entrosamento com os novos companheiros a gente vai adquirindo com o tempo. Estou preparado para ajudar a equipe”, finalizou o jogador.

AV Assessoria