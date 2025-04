Claro é a nova patrocinadora da Sauber na temporada 2025 da F1

(Foto: Divulgação Sauber)





Há 18 anos garantindo a conectividade do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, a Claro está expandindo sua participação na categoria: durante a temporada de 2025, a operadora será uma das patrocinadoras oficiais da Sauber, escuderia suíça que terá o brasileiro Gabriel Bortoleto estreando na categoria, ao lado do experiente Nico Hulkenberg.

“A velocidade e a inovação é o que une a Claro ao universo da Fórmula 1. Já marcamos presença no Grande Prêmio de São Paulo desde o ano de 2006 e, agora, retomamos o patrocínio à a Sauber, uma das escuderias mais tradicionais da categoria. A parceria com a Sauber veio em um momento de crescimento da equipe dentro do campeonato e também com a chegada do brasileiro Gabriel Bortoleto ao grid. Estamos entusiasmados em ter nossa marca presente no carro que será pilotado pelo único brasileiro na F1 neste ano”, comenta Ane Lopes, diretora de Marketing, Branding e Comunicação da Claro.

A relação entre a operadora e a escuderia, fundada pelo lendário Peter Sauber em 1970, começou em 2011, quando umas das empresas da América Móvil, controladora da marca Claro, tornou-se patrocinadora da equipe. Essa parceria durou até 2014 e em 2018, a Claro retornou como patrocinadora premium da Sauber.

Agora, em 2025, as empresas retomam a parceria e os fãs de velocidade ao redor do mundo poderão encontrar a logomarca da Claro nos carros, macacões, capacetes e luvas dos pilotos da Sauber, além de poder acompanhar conteúdos exclusivos ao longo de todo o ano com a escuderia nas redes sociais da marca.

O anúncio foi feito durante o treino classificatório para o GP da Austrália da F1 que aconteceu hoje (15).