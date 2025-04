Realtime Big Data: 64% desaprovam o trabalho de Dorival Junior na Seleção

O Instituto de Pesquisa Realtime Big Data divulgou, hoje (26), os resultados de uma nova pesquisa, encomendada pela Rede Record de Televisão, que mede o sentimento dos brasileiros em relação à Seleção brasileira de futebol. Os dados mostram que 64% desaprovam o trabalho do técnico Dorival Júnior, embora ainda seja forte a confiança de que o Brasil poderá se classificar para a Copa do Mundo.

A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O Realtime Big Data ouviu 900 pessoas nesta quarta-feira, um dia depois da derrota sofrida pela seleção para a Argentina, por 4 a 1; considerado o pior resultado da Seleção em eliminatórias para a Copa do Mundo.

O Realtime Big Data perguntou o que os entrevistados acham do trabalho do técnico Dorival Júnior. No total, 64% disseram que desaprovam, 23% aprovam e 13% não sabem ou não responderam. Além disso, 62% acham que ele não deve continuar à frente da Seleção. Sobre a possibilidade de um técnico estrangeiro assumir o comando, as opiniões ficaram dividas, sendo que 45% concordam e 41% discordam da ideia.

Apesar de descontentes com a atuação do técnico, os torcedores acreditam que o Brasil vai se classificar para a Copa do Mundo. No total, 73% confiam na classificação. Para finalizar, o Realtime Big Data consultou se os entrevistados acham que Neymar faz falta para a Seleção, sendo que 69% responderam que sim, 20% disseram não e 11% não responderam.

Confira aqui a pesquisa completa:

https://realtimebigdata.com.br/pesquisa-real-time-big-data-revela-opiniao-dos-brasileiros-sobre-a-selecao-brasileira