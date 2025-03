Hospital informa que interrompeu processo de confirmação de morte encefálica de Pedro Severino

A assessoria do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, no interior de São Paulo, informou na tarde desta quarta-feira que foi interrompido o protocolo de confirmação de morte encefálica do atacante Pedro Severino, de 19 anos, internado em estado gravíssimo desde o acidente de trânsito que sofreu na madrugada de terça-feira.

Segundo o boletim médico (veja a íntegra mais abaixo), a decisão foi tomada depois de o jogador, integrante das categorias de base do Red Bull Bragantino, apresentar um "quadro de reflexo de tosse presente". Ele está na UTI do hospital desde que o carro que levava ele e o meia Pedro Castro, de 18 anos, entrou na traseira de um caminhão na Anhanguera.

- Por isso, o jovem seguirá com sedação e ventilação mecânica, uso de noradrenalina e otimizado antibióticos para evitar infecções. Caso não apresente mais nenhum reflexo, o protocolo será reaberto.

O protocolo para a confirmação de morte encefálica, com duração de 24 horas, tinha sido aberto às 16h30 de terça-feira.

- Para que seja confirmada a morte encefálica, além do exame clínico, que deve ser realizado por dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora entre o primeiro e o segundo, o paciente deve ser submetido a um teste de apneia e a exames complementares - dizia a nota na oportunidade.

Pedro Severino é filho de Lucas Severino, ex-atacante com passagem pela seleção brasileira e que defendeu também Corinthians e Athletico-PR, entre outros clubes.

Veja abaixo o boletim médico da tarde desta quarta (05/03) na íntegra:

"Devido ao quadro de reflexo de tosse presente, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi informa que foi interrompido o protocolo de morte encefálica do paciente, de 19 anos, vítima de acidente na terça-feira (04), na Rodovia Anhanguera.

Por isso, o jovem seguirá com sedação e ventilação mecânica, uso de noradrenalina e otimizado antibióticos para evitar infecções. Caso não apresente mais nenhum reflexo, o protocolo será reaberto.

A equipe do Hospital Municipal está comprometida em oferecer respaldo e acolhimento dos familiares, para que todos acompanhem de perto todo atendimento prestado ao jovem".

Pedro Severino estava no banco do passageiro e sofreu traumatismo craniano. Já Pedro Castro apresentou ferimentos leves, "com algumas escoriações pelo corpo", e recebeu alta do hospital às 16h50 de terça-feira. Os dois têm família em Ribeirão Preto (SP) e voltavam da folga.

Motorista dormiu ao volante

À Polícia Civil, o motorista contratado que levava Pedro Castro e Pedro Severino disse que dormiu ao volante no momento do acidente. No depoimento, ele afirma que isso fez com que o carro que dirigia "fosse para a faixa da direita", batendo na traseira de um caminhão.

A EPTV, afiliada da Rede Globo, teve acesso ao documento. O motorista também relata que descansou das 18h da véspera (segunda-feira) até 2h da madrugada de terça e que o teste de bafômetro deu resultado 0,0 (sem consumo de álcool), o que também já constava no boletim de ocorrência.

Ele ainda explicou que realizava a viagem a pedido de Lucas Severino, pai de Pedro, entre Ribeirão Preto (SP), município dos atletas, e Atibaia (SP), onde fica o centro de treinamento do Bragantino, e que tentou socorrer os passageiros.

O caso, registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, é investigado pelo 2º Distrito Policial de Americana. O condutor do caminhão também já foi ouvido. A EPTV tenta encontrar a defesa do motorista do carro.

Tio de Pedro Castro, Jefferson Severiano Neves relatou, em entrevista à EPTV, que os dois jovens jogadores dormiam no momento do acidente.

Jovem promessa

Pedro Severino é apontado como uma das promessas do Botafogo-SP, com contrato até dezembro de 2027. Na semana passada, a direção do Pantera havia anunciado seu empréstimo para o RB Bragantino.

Em 2024, quando disputou sua primeira competição oficial pelo profissional, o jogador fez quatro gols na Copa Paulista e foi o artilheiro do time no campeonato. Neste ano, fez uma partida no Paulistão, no empate por 1 a 1 com o Água Santa. Na última Copinha, disputou quatro jogos e fez um gol.

A exemplo de Pedro, Lucas iniciou nas categorias de base do Pantera, onde jogou dos nove aos 19 anos pelo Pantera. Lucas estreou no profissional aos 16 anos e foi convocado para seleção brasileira de base ainda defendendo o Tricolor.

Também disputou os Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, onde fez parte do time de Alex e Ronaldinho Gaúcho. Ainda atuou por Rennes-FRA, Gamba Osaka-JAP, FC Tokyo-JAP e Corinthians.

