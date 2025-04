João Fonseca atinge melhor posição da carreira no ranking mundial da ATP

(Foto: Rich Storry/Getty Images)





O brasileiro João Fonseca, grande sensação do tênis mundial na temporada de 2025, atingiu, nesta segunda-feira, o melhor ranking de sua carreira. Depois de ser eliminado na terceira rodada do Masters de Miami, o tenista aparece em 59º lugar do ranking mundial, uma posição acima do que estava na última divulgação da lista.

A lista é liderada pelo italiano Jannick Sinner, seguido do alemão Alexander Zverev e do espanhol Carlos Alcaraz. O americano Taylor Fritz está em quarto lugar e o sérvio Novak Djokovic fecha o top 5. João é o único com 18 anos dentro do top 100 da lista.

João Fonseca vem competindo em alto nível desde o Next Gen ATP Finals, em dezembro de 2024. Após fazer a melhor campanha da carreira no Miami Open, sendo eliminado na terceira rodada pelo australiano Alex de Minaur, 11º do mundo, o brasileiro fará uma pausa. João passará um período de quase um mês no Rio de Janeiro, entre descanso e treinos, até o próximo compromisso no circuito, o Masters 1000 de Madri, que começa a ser disputado no dia 21 de abril.

João disputou quase 30 partidas nos primeiros três meses de 2025. A última delas, a derrota para Alex de Minaur em Miami, durou 2h31 e exigiu muito do físico do tenista, que acabou derrotado por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 5/7 e 3/6.

Depois de uma sequência de torneios em quadras rápidas, João treinará no saibro para readaptar à superfície em que acontece a disputa de sua próxima competição, o Masters 1000 de Madri, de 21 de abril a 4 de maio.

