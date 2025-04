PUMA é a nova parceira oficial da Premier League

A PUMA firmou acordo oficial com a Premier League, a liga de futebol mais assistida do mundo, como parte da estratégia da empresa de elevação da marca e fortalecimento de sua credibilidade no desempenho esportivo. A parceria histórica fará da marca a nova fornecedora oficial de bolas da competição a partir da temporada 2025/26. Para conferir o vídeo de lançamento, clique AQUI.

A PUMA também apoiará a Premier League em diversas iniciativas, desde programas de futebol comunitários, que estimulam talentos de base, até campanhas de marketing e eventos como a Premier League Summer Series, que acontece nos EUA em julho.

“O acordo com a Premier League, a liga de futebol mais assistida do mundo, é um passo importante na estratégia de elevação da marca PUMA”, disse o CEO da PUMA, Arne Freundt. “Estamos ansiosos para levar nossa tecnologia de desempenho para a vanguarda do jogo e nos conectar com muitos fãs em todo o mundo. Com a bola da PUMA no centro das atenções durante cada partida desta liga incrível, criaremos momentos inesquecíveis para jogadores e torcedores”.

A Premier League, transmitida para 900 milhões de lares em 189 países, oferece uma plataforma incomparável de visibilidade e crescimento internacional. Com o vasto alcance global da competição e o comprometimento da PUMA com desempenho e inovação, a colaboração está pronta para impulsionar tanto o conhecimento da marca quanto o engajamento, proporcionando experiências premium para torcedores, atletas e comunidades.

“Estamos muito felizes em receber a PUMA como fornecedora oficial de bolas da Premier League. A PUMA tem uma história orgulhosa de envolvimento com o futebol ao longo de muitos anos e estamos ansiosos para ver a nova bola usada em todas as nossas partidas a partir da temporada 2025/26. Seu alcance global e comprometimento com a excelência, alinham-se com nossos valores e estamos animados para trabalhar juntos em uma série de projetos para impulsionar o trabalho incrível que está sendo feito em comunidades e inspirar torcedores em todo o mundo”, celebra Richard Masters, CEO da Premier League.

A PUMA já possui uma presença significativa na Premier League por meio de sua parceria oficial com o Manchester City, atual campeão da liga. Além de vários jogadores importantes da competição, incluindo Jack Grealish (Manchester City), Kai Havertz (Arsenal), James Maddison (Tottenham Hotspur), Harry Maguire (Manchester United), Jordan Pickford (Everton) e Marc Cucurella (Chelsea), que fazem parte da crescente lista de atletas de elite da PUMA.