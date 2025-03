Time brasileiro desembarca nos Estados Unidos para as próximas etapas do Rolex SailGP Championship 2025

(Foto: AT Films)





Após uma intensa disputa em Sydney, o Mubadala Brazil SailGP Team segue sua trajetória no Rolex SailGP Championship 2025 e se prepara para duas etapas consecutivas nos Estados Unidos. Na busca contínua por evolução em seu desempenho e por alcançar novos feitos no campeonato, sob o comando de Martine Grael - a primeira mulher capitã na história do SailGP -, a equipe brasileira entra em ação no Rolex Los Angeles Sail Grand Prix nos dias 15 e 16 de março, sábado e domingo respectivamente. No fim de semana seguinte, por sua vez, é o momento de encarar a etapa de São Francisco, nos dias 22 e 23 do mesmo mês.

Os eventos nos EUA representam um momento crucial na temporada, reunindo as 12 melhores equipes de vela do mundo em percursos desafiadores e dinâmicos, após passagens por Dubai, Auckland e Sydney. Em Los Angeles, as regatas acontecerão no icônico Porto de Los Angeles - também conhecido como Los Angeles Harbour -, com condições de vento que prometem altas velocidades e disputas eletrizantes. Já em São Francisco, o cenário é ainda mais desafiador, com a famosa Ponte Golden Gate ao fundo e correntes marítimas que exigem máxima precisão dos velejadores.

Além da expectativa natural diante dos emocionantes desafios proporcionados por uma competição como o SailGP, as etapas que acontecem nos Estados Unidos têm um gostinho ainda mais especial, uma vez que na sequência a liga internacional desembarca na América do Sul pela primeira vez na história, com o Rio de Janeiro sediando a sexta etapa da temporada.

Nos dias 3 e 4 de maio, a Baía de Guanabara será palco de regatas de tirar o fôlego, tendo como cenário o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. O Enel Rio Sail Grand Prix, que promete atrair fãs da vela de todo o mundo e marcar um novo capítulo na história do esporte no Brasil, já está com ingressos disponíveis para venda na plataforma Eventim, com preços entre R$313 e R$940, incluindo opções de pacotes promocionais. Mais informações sobre o evento e a compra de ingressos podem ser encontradas no site oficial.

“A equipe tem mostrado uma evolução constante desde o início da temporada, e as etapas nos Estados Unidos são uma grande oportunidade para consolidarmos nosso crescimento. Estamos focados em competir em alto nível e trazer cada vez mais consistência aos nossos resultados”, afirma Martine Grael, bicampeã olímpica e pan-americana, que não nega o entusiasmo enquanto se prepara para finalmente navegar em casa. "Encaramos todas as etapas com o mesmo compromisso e seriedade, independente do destino. Contudo, não dá pra negar a emoção de competir na Baía de Guanabara. Trazer este espetáculo para o Brasil, ainda mais sendo esta a primeira vez que o SailGP chega à América do Sul, vai ser especialmente marcante", completa a atleta niteroiense

Além de Martine na posição de Driver do catamarã F50, o Mubadala Brazil SailGP Team conta com uma equipe de elite formada por Marco Grael e Mateus Isaac como Grinders, Leigh McMillan como Wing Trimmer, Andy Maloney na função de Flight Controller e Paul Goodison como Strategist. Kahena Kunze atua como Reserve, enquanto Richard Mason segue contribuindo como treinador e integrante da equipe técnica.

Os fãs de esportes recheados de velocidade e adrenalina poderão acompanhar as regatas do Rolex Los Angeles Sail Grand Prix - que acontecem às 19h (horário de Brasília) nos dias 15 e 16 de março - por meio dos canais SporTV 3 e Band, parceiros de transmissão do SailGP no Brasil.