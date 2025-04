Thales Oleques vibra com Operário-PR na final do Paranaense após 10 anos: “Mérito de muita gente”

(Foto: André Jonsson)





Tem Fantasma na grande decisão do Campeonato Paranaense 2025. Aos poucos deixando seus adversários para trás, o Operário-PR garantiu sua presença na finalíssima ao despachar nas semis o Londrina, nas deliberações máximas. O tempo volta a figurar numa final de estadual após 10 anos – justamente quando conquistou seu único título da competição.

Comemoração não faltou. Afinal de contas o trabalho foi árduo para chegar até aqui. É o que conta Thales Oleques. Um dos jogadores mais utilizados, com 14 compromissos no ano, o lateral faz questão também de dividir os méritos da campanha. "É uma sensação indescritível. Tenho certeza de que muita gente lá atrás não apontou o Operário-PR na grande final, mas a gente queria muito, confiava muito. O clube merece, tem muita gente aqui que se faz bastante em prol do Fantasma. Nosso grupo é muito bom e trabalhador, comissão também, isso sem falar de todos os profissionais aqui, enfim, tenho certeza de que nosso sucesso é mérito de muita gente aqui do Operário-PR", afirmou.

Com quatro participações para gols do Fantasma no ano, Thales Oleques já sabe com quem o time duelará na grande decisão do Paranaense. Vem o Maringá pela frente. Para a camisa 72, acima de tudo muito respeito.

"A gente chegou na tão sonhada final do Paranaense mesclando principalmente muito trabalho e também muita humildade sempre. É pé no chão e respeito sempre com o seu adversário. E o Maringá vem comprovando que também é merecedor de chegar na final. Vamos focar ao máximo e fazer de tudo para levantarmos o título estadual 2025 para o Operário-PR", finalizou.

AV Assessoria