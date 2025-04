Imprensa europeia coloca Ederson na mira do Fenerbahçe

Antes mesmo da abertura da janela de transferências, o técnico José Mourinho já começa a planejar a a próxima temporada no Fenerbahçe. Nove pontos atrás do líder Galatasaray na liga turca e com poucas chances de título, o Special One está interessado em levar o goleiro brasileiro Ederson, do Manchester City, na janela de verão europeia que começa em junho. As informações são do jornal "The Mirror", da Inglaterra, e do "Fanatik", da Turquia.

Ederson tem contrato com o City até junho de 2026. Desde que chegou ao Manchester City na temporada 2017/18, o brasileiro ainda conta com bastante prestígio no clube inglês. Com os Citizens, conquistou seis vezes a Premier League, uma Champions League em 2023 e um Mundial de Clubes da Fifa em 2024.

Sem chances de título na Premier League, o Manchester City é o quinto colocado no campeonato inglês, com 48 pontos. Na próxima rodada, recebe em casa, na próxima quarta, o Leicester, às 12h30 (horário de Brasília). Antes disso, no domingo, enfrenta o Bournemouth, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, às 12h30 (horário de Brasília).

Globo Esporte