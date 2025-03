DAZN e LFP chegam a acordo e canal paga dívida por direitos televisivos

(Foto: ČTK / imago sportfotodienst / Revierfoto)





A Ligue de Football Professionnel (LFP) anunciou na quinta-feira que "retirou" o seu processo judicial sumário depois de a emissora francesa da Ligue 1 DAZN ter pago a sua data de vencimento de janeiro sob "mediação".

"Foi alcançado um acordo inicial nos termos do qual, tendo a DAZN pago a data de vencimento de janeiro de 2025 (35 milhões de euros), a LFP retirou o processo sumário que tinha iniciado" perante o Tribunal de Atividades Econômicas de Paris, disse um comunicado, também enviado pela DAZN.

"As discussões prosseguem para tentar chegar a um acordo sobre todas as dificuldades encontradas entre a LFP e o DAZN", acrescentam as duas partes.

No entanto, não mencionaram explicitamente o processo paralelo sobre o mérito iniciado pela DAZN, que reclama 573 milhões de euros à LFP por "engano sobre a mercadoria" e "violação observada".

Há várias semanas que a DAZN se queixa das difíceis condições de funcionamento associadas à pirataria e à falta de cooperação de certos clubes na promoção do "produto Ligue 1".

Confrontada com um número irrisório de assinantes desde a assinatura do seu contrato em julho de 2024 (500.000 em vez dos 1,5 milhões que esperava), a empresa britânica, que adquiriu os direitos de oito jogos da Ligue 1 por rodada, por 400 milhões de euros por ano até 2029, pede à Ligue 309 milhões de euros por "induzir o mercado em erro" e 264 milhões de euros por "incumprimento". Um total de 573 milhões de euros.

A decisão da DAZN de não honrar todos os montantes devidos em fevereiro causou grande preocupação entre os clubes da Ligue 1, que já estavam ameaçados por uma grave crise financeira devido à redução drástica dos seus direitos televisivos após a entrada em vigor do acordo entre a LFP e a DAZN.

Flashscore