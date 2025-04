Coritiba se reúne com Rafinha para propor rescisão amigável; entenda

(Foto: Divulgação/Bayern de Munique)





Coritiba e Rafinha vão se reunir nesta quarta-feira para definir a situação do jogador, que participou de um evento festivo do Bayern de Munique, na Alemanha, sem autorização prévia do Coxa. Na conversa, o clube vai propor a rescisão amigável do contrato que vai até o fim de 2025.

Segundo o Coritiba, na semana passada, Rafinha avisou a diretoria que precisava ir para a Alemanha por ter sido convocado para uma audiência. O jogador apresentou os documentos que exigiam a sua presença. Em nenhum momento, foi citada a participação no evento do time bávaro.

A situação decepcionou a diretoria do Coritiba, principalmente pelo história de Rafinha. O jogador de 39 anos é formado nas categorias de base do Coxa, em 2004, mas encerra a segunda passagem pelo clube de forma polêmica. Na atual temporada, o experiente jogador participou de 10 jogos.

A volta dele neste ano foi considerada uma das principais contratações já feitas pela SAF: pela liderança, pelas suas conquistas e por suas raízes ligadas ao clube. Além disso, o time ofereceu um projeto de carreira para que ele trabalhasse no Coxa ao final do ano.

Por todos esses elementos, internamente existe um sentimento de que o jogador omitiu e depois não falou a verdade sobre a participação no evento que reuniu grandes nomes da história do Bayern de Munique em comemoração aos 125 anos do clube alemão.

Entenda o caso

O Coritiba aceitou liberar Rafinha para resolver a situação pessoal na Alemanha. Ele viajaria no domingo e voltaria na terça-feira, data da reapresentação do elenco. Até aquele momento, o amistoso entre Coritiba e Santos ainda não havia sido confirmado.

Tanto, que na sexta-feira, o Coritiba informou de maneira oficial que Rafinha não participaria do amistoso porque tinha sido liberado para resolver questões particulares.

Através de seu site oficial, no entanto, o Bayern de Munique anunciou a presença de Rafinha no time das lendas da equipe na Copa Beckenbauer.

O evento, que faz parte das comemorações dos 125 anos do clube, recebeu lendas do Bayern de Munique, do Real Madrid, do Milan, do Ajax, do Borussia Dortmund e do Stuttgart e foi realizado em uma quadra para futebol de sete.

O Coritiba, questionado se Rafinha participaria do evento, negou a informação, mesmo com o anúncio do Bayern de Munique, reafirmando que o jogador foi liberado para resolver questões particulares.

A diretoria procurou Rafinha para questioná-lo sobre a participação no evento e alega ter ouvido do jogador que ele não iria participar, uma vez que o motivo da viagem era participar de uma audiência na segunda-feira.

Procurada, a assessoria de imprensa do jogador também negou a participação de Rafinha, ressaltando que a viagem tinha motivos particulares.

Entretanto, no domingo, Rafinha participou de um jantar promovido pelo Bayern de Munique e na segunda-feira foi titular do time em todos os jogos do evento. Ele, ainda, chegou a marcar um gol contra Real Madrid, e o Bayern foi o campeão do evento comemorativo.

Através das redes sociais, Rafinha se pronunciou sobre a situação. O jogador assumiu a responsabilidade, disse que a opção de participar do evento foi dele e confirmou que o Coritiba realmente não tinha conhecimento do evento, ou seja, que não informou ao clube.

Globo Esporte