Gui Khury é campeão do Park no STU Pro Tour

(Foto: Julio Detefon/STU)





Neste domingo (23), as manifestações do skate, Gui Khury, de apenas 16 anos, faturou o título da modalidade Park do STU Pro Tour, em Porto Alegre. Conhecido pela especialidade no vertical, o curitibano mostrou que também é refinado no Park, vencendo pela primeira vez em sua carreira e dominando o evento do início ao fim, contra os melhores skatistas do mundo.

A final reuniu nomes de peso, como: Pedro Barros, 2x atleta Olímpico e medalhista de prata em Tóquio; Luigi Cini, atleta olímpico e campeão mundial da modalidade; Kalani Konig, atual campeão do STU National; o americano Tate Carew; e o italiano Alessandro Mazzara. As disputas aconteceram em duas sessões de 20 minutos, com um técnico com intervalo de 5 minutos entre elas.

Gui foi dominante durante todo o campeonato, liderando também as semifinais e se classificando entre as 6 melhores atletas do evento com a nota mais alta. Na grande decisão, em sua última volta, Gui acertou manobras impressionantes e garantiu 91,00 pontos, além do primeiro título do Parque para sua extensa lista de troféus. "Sou skatista de vertical, mas estou chegando forte no Park. Estou muito feliz, porque hoje mostrei tudo o que sei e o que aprendi. É um resultado gigante para mim, porque só tinha monstros andando nessa final", conta o jovem skatista.

Agora, o próximo desafio do curitibano no STU Pro Tour é em sua especialidade, na modalidade vertical, que tem início previsto para o próximo sábado (29), com as finais sendo disputadas no domingo. Gui é o atual campeão mundial de Vert, ao faturar o título em Roma, na Itália, no ano passado.