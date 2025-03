Clube espanhol expulsa olheiro do Barcelona de jogo da base

(Foto: Getty Images)





O Zaragoza, tradicional clube da Espanha, tomou uma medida drástica para evitar a fuga de promessas de sua base. De acordo com o jornal local "Heraldo", a diretoria expulsou o olheiro Jon Andoni Goikoetxea, do Barcelona, durante um jogo da categoria sub-11.

A partida acontecia no centro de treinamento do Zaragoza, quando Goikoetxea foi convidado a se retirar. O episódio, revelado nesta semana pelo jornal, ocorreu em novembro de 2024.

- Não me comunicaram nada. Quando estava vendo um par de jogos, o coordenador me tirou. Nós nos credenciamentos e nos deixam entrar em todos os campos e não acontece nada. Pode ser um pouco de vingança porque dois garotos do Zaragoza foram para o Barcelona. Entendo a situação, mas é o nosso trabalho - disse Goikoetxea, em entrevista ao "Marca".

Real Madrid também está proibido

Goikoetxea não foi o único alvo da ação do Zaragoza. Outros clubes, como Real Madrid, Betis e Villarreal, também estão proibidos de ter representantes em jogos da base do clube aragonês. Representantes de uma agência de jogadores, Bahia Internacional, também estão barrados.

Nos últimos sete anos, o Zaragoza contabiliza a saída de mais de 30 jogadores de sua base rumo a outros clubes da Espanha.

No início da temporada, Gorka Buil e Samuel Borniquel, ambos de 15 anos e com passagens pelas seleções de base, deixaram o Zaragoza para fechar com o Barcelona. O clube decidiu entrar com um ação judicial cobrando 1 milhão de euros como indenização.

