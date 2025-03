Vinícius Júnior rechaça interesse árabe e diz que quer renovar com o Real Madrid "o quanto antes"

(Foto: Thomas COEX / AFP)









Principal alvo do milionário futebol da Arábia Saudita, Vinícius Júnior tem visto seu nome envolvido em diversas especulações sobre uma possível transferência para o Oriente Médio. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, ele buscou tranquilizar a torcida do Real Madrid sobre sua permanência e afirmou que deseja renovar seu contrato com o clube espanhol "o quanto antes".

- Estou muito tranquilo (sobre o interesse saudita) porque tenho contrato (com o Real) até 2027 e espero que possamos renovar o quanto antes. Estou cumprindo meu sonho, com os melhores jogadores, o melhor treinador e o melhor presidente. Não poderia estar em um lugar melhor - declarou Vinícius, que acaba de completar 300 jogos pelo Real.

Nesta terça-feira, o Real Madrid recebe o Atlético de Madrid no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa. Acostumando a enfrentar o rival nas competições nacionais, Vinícius agora tem o desafio de ajudar o Real a superar o time de Diego Simeone na Champions.

- Será um grande jogo, nós gostamos de clássicos. Sempre esperamos essas partidas, e será a minha primeira vez contra o Atlético na Champions. Será uma linda festa da nossa torcida - declarou.

Costumeiramente envolvido em conflitos com as arbitragens espanholas, o atacante de 24 anos reconheceu que ainda faz "coisas que não devia", mas se vê "mais tranquilo" e "melhorando a cada jogo". Para o brasileiro, a arbitragem da Champions favorece o "espetáculo".

- Os árbitros na Europa defendem mais os jogadores que dão espetáculo. Não gosto de falar dos árbitros, mas claro que é importante para nós que eles apitem bem. O que me deixa nervoso é quando não dão cartão amarelo para os outros, e quando eu reclamo pela primeira vez levo cartão. Faço muitas coisas que não devia, mas a cada jogo estou melhorando e estou mais tranquilo.

Globo Esporte