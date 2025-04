Paulistão Sicredi encerra edição 2025 com record histórico de público e audiência

(Foto: Mauro Horita)





O maior campeonato do primeiro semestre do Brasil, o Paulistão Sicredi, atingiu novos patamares em 2025. Na última quinta-feira (27), o Corinthians conquistou o título ao empatar com o Palmeiras sem gols, na final realizada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Fora de campo, o Sicredi, detentor dos naming rights desde 2019, destacou-se com ativações estratégicas que fortaleceram ainda mais o vínculo da marca com o público. O patrocinador principal da competição desenvolveu um amplo Programa de Relacionamento com seus associados, levando mais de 5,5 mil convidados a todas as partidas. Só nas duas finais, mais de 300 cooperados participaram, com ingressos distribuídos conforme o relacionamento local de cada agência. Além disso, promoveu uma iniciativa iniciada para levar a Taça do Paulistão a 11 cidades do interior, em parceria com times locais, a Federação Paulista de Futebol (FPF) e as cooperativas do Sicredi nessas regiões, proporcionando ao público uma experiência exclusiva com o troféu oficial do campeonato.

Disputado desde 1902, o Paulistão Sicredi reuniu 16 clubes ao longo de 72 dias de competição e bateu recordes de audiência e público em 2025, reafirmando sua relevância no cenário esportivo nacional. A edição deste ano registrou três das cinco maiores audiências da história do futebol brasileiro no YouTube, com um total de 30 milhões de dispositivos realizados. O primeiro jogo da final, no Allianz Parque, em 16 de março, chegou a ser a transmissão de futebol com maior alcance da plataforma no Brasil, com 8,5 milhões de aparelhos conectados. Depois, a decisão transmitida pela CazéTV superou esse número e registrou a maior audiência da história do futebol brasileiro no YouTube, com pico de mais de 5 milhões de dispositivos conectados, além de marcar a terceira maior audiência do canal desde sua criação.

Na televisão aberta, os números também foram históricos. O confronto entre Corinthians e Palmeiras alcançou média de 26,8 pontos e picos de 31 pontos na Record TV, superando a segunda colocada, que marcou apenas 5 pontos. Já nos canais por assinatura, o Derby entre Palmeiras e Corinthians, na primeira fase, obteve a maior audiência do Paulistão Sicredi desde 2016. Transmitido pela TNT Sports, o clássico registrado o maior número de telespectadores do ano até o momento na televisão fechada, considerando todos os canais. Nos estádios, o público também respondeu: nos últimos dez anos, a média de torcedores mais que dobrou, saindo de 5,7 mil pagantes em 2014 para 12,5 mil em 2025. Na grande final, mais de 48 mil pessoas lotaram a Neo Química Arena, coroando a edição mais marcante da história recente do torneio.

Expansão em São Paulo

Pelo sétimo ano consecutivo, o Sicredi dá nome ao Paulistão e reforça seu compromisso com o futebol. “Hoje, somos uma instituição financeira que mais cresce no estado em número de inaugurações de agências. As 24 cooperativas do Sicredi presentes em São Paulo operam juntas 400 agências, com mais de 5,5 mil colaboradores. Um forte limitado do Sicredi mostra que a proposta de um sistema financeiro mais humanizado e com valores cooperativos têm grande apelo no estado, e apoia o maior torneio estadual do país nos aproxima ainda mais da comunidade. No futebol, assim como no cooperativismo, a união e o trabalho em equipe fazem a diferença”, destaca o gerente de Comunicação e Marketing da Central Sicredi PR/SP/RJ, Rogério Leal.

Segundo o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, 2025 marcou a entrega da melhor edição do Paulistão Sicredi da história. “O campeonato é construído por todos: FPF, clubes, atletas, executivos, treinadores, presidentes — tudo feito em conjunto. Todos se reinventam para fazer o melhor. Eu me sinto muito orgulhoso e emocionado com essa união que fortalece o futebol paulista", afirma. "A parceria com o Sicredi é fundamental para a construção e a evolução do campeonato. Avançamos para o sétimo ano consecutivo de naming rights no Paulistão, o mais longevo da história do futebol paulista. Isso também é motivo de enorme orgulho para nós", complementa.

Com o sucesso do Paulistão Sicredi, o Sicredi se consolida como um dos principais apoiadores do futebol brasileiro, garantindo os naming rights de diversas competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol. A instituição reforça seu compromisso com o esporte e ao patrocinar também outros campeonatos, como a Copinha Sicredi, o Paulistão Feminino, as divisões A2, A3 e A4, além da Copa Paulista, ampliando sua presença nas comunidades onde atua.

“Mais do que entretenimento o esporte, queremos fortalecer laços e contribuir para um futuro mais próspero por meio de soluções financeiras que geram valor e agregam renda. Nosso objetivo é promover um impacto positivo por meio do cooperativismo de crédito e investimento, e o Paulistão Sicredi tem sido uma excelente plataforma para dar visibilidade à nossa marca e às nossas cooperativas”, finaliza Rogério Leal.