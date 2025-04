Yago Dora conquista título em Portugal em final brasileira contra Ítalo Ferreira

(Foto: Redes sociais da WSL)





O catarinense Yago Dora conquistou, neste domingo (23), o título da etapa de Peniche, em Portugal, válida pelo Circuito Mundial de Surfe (WSL). A decisão contou com domínio brasileiro e teve uma final acirrada contra o potiguar Ítalo Ferreira. Yago somou 13,37 pontos (6,70 + 6,67), enquanto Ítalo alcançou 12,43 (7,43 + 5,00), em uma disputa de alto nível técnico e manobras aéreas.

Com o resultado, Yago Dora alcançou seu segundo título na elite do surfe mundial e subiu 11 posições no ranking da WSL, ocupando agora a quarta colocação com 15.010 pontos. Ítalo Ferreira, mesmo com o vice-campeonato, manteve a liderança isolada do ranking com 23.885 pontos. O havaiano Barron Mamiya aparece em segundo, com 17.415, seguido por Ethan Ewing (15.490), Yago Dora e Rio Waida (13.875).

A final brasileira em Supertubos evidenciou o alto nível dos atletas do país. Yago abriu a bateria com um aéreo de rotação completa e recebeu 6,67 pontos. Ítalo respondeu com um aéreo mais vertical, que lhe garantiu 7,43 pontos e assumiu a liderança. Na segunda metade da bateria, Yago executou outro aéreo com grab estiloso e obteve 6,70 pontos, reassumindo a dianteira e confirmando a vitória com uma vantagem inferior a um ponto.

A próxima etapa do Circuito Mundial ocorrerá em El Salvador, entre os dias 2 e 12 de abril. As direitas longas de Punta Roca favorecem os brasileiros. Em 2023, Filipe Toledo venceu a etapa, sendo até hoje o único brasileiro a conquistar o título no país. No ano passado, Yago Dora chegou à final, mas perdeu para o havaiano John John Florence, atual campeão mundial.