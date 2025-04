Equipe Mubadala Brazil SailGP conclui etapa de Los Angeles e segue focado em evolução contínua para São Francisco

(Foto: AT Films)





O Mubadala Brazil SailGP Team concluiu sua participação no Rolex Los Angeles Sail Grand Prix , primeira etapa da série de competições nos Estados Unidos e quarta etapa da atual temporada do SailGP. Após dois dias de disputas eletrizantes no icônico Porto de Los Angeles, a equipe brasileira, comandada por Martine Grael , aprimorou sua atuação e já se prepara para a próxima etapa em São Francisco .

O sábado, primeiro dia do evento, reservou ótimas surpresas para a Mubadala Brazil SailGP Team. Após as duas primeiras regatas - que terminaram em 11º e 10º lugares, respectivamente -, a terceira corrida do dia garantiu ao Brasil a sua melhor colocação até aqui: um belíssimo segundo lugar, atrás apenas da Austrália que garantiu o topo do pódio na reta final por apenas um segundo de diferença. O feito inédito pode ser encarado como uma conquista e tanto em se tratando de um tempo estreante. A quarta e última regata do dia teve o Brasil na 9ª posição, o que resultou, no ranking da etapa, em um 10º lugar para a equipe brasileira. À frente de tempos bastante experientes, como Suíça e Dinamarca.

Já no domingo, 16 de março, a equipe liderada por Grael teve bons momentos ao longo das corridas, chegando a ocupar algumas das melhores posições, mas o vento fraco e rondado e a raia com muita diferença de pressão não ajudaram. O segundo dia da etapa teve o Brasil ocupando o nono lugar no ranking da primeira regata, seguido por duas décimas colocações nas duas seguintes. No pódio final, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, respectivamente, garantiram o Top 3 de Los Angeles, enquanto o Mubadala Brazil SailGP Team encerrou o fim de semana ocupando a 11ª posição – à frente da Dinamarca, que saiu da etapa após uma competição no sábado –, nesta que foi a quarta cidade a receber a atual temporada do SailGP, após passagens por Dubai, Auckland e Sidney.

Em um cenário de alto nível competitivo, a tripulação brasileira mostrou resiliência e garra diante dos desafios. "Foi uma etapa intensa, com condições bastante exigentes, mas consegui nos manter focados para alcançarmos o melhor desempenho. Quase ganhamos uma regata e agora, nosso objetivo é analisar os pontos a serem ajustados e chegar ainda mais preparado para São Francisco ", destacou Martine Grael, a primeira mulher capitã de uma equipe na história do SailGP.

A próxima parada do SailGP será no Oracle San Francisco Sail Grand Prix , nos dias 22 e 23 de março , onde o time brasileiro tentará se superar. Além da busca pela evolução contínua, um outro fator está deixando os atletas do Mubadala Brazil SailGP Team ainda mais animados: o desempenho nessas etapas é fundamental para a preparação da equipe rumo à aguardada estreia do SailGP no Brasil , com a realização do Enel Rio Sail Grand Prix , nos dias 3 e 4 de maio, nesta que será a primeira passagem da liga internacional pela América do Sul.

Para a etapa de São Francisco, os fãs brasileiros poderão acompanhar as próximas regatas pelos canais SporTV 3 e Band , parceiros de transmissão do campeonato no Brasil. Já para o evento no Rio de Janeiro, aqueles interessados em assistir às emocionantes corridas sobre as águas ao vivo - de lugares privilegiados e extremamente próximos à raia - podem adquirir os ingressos já disponíveis para venda na plataforma Eventim, com preços entre R$313 e R$940, incluindo pacotes promocionais. Mais informações sobre o evento e a compra de ingressos podem ser encontradas no site oficial .