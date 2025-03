Mundial de Clubes 2025: Fifa anuncia premiação total de R$ 5,8 bilhões

A Fifa anunciou nesta quarta-feira que o Mundial de Clubes de 2025 terá uma premiação total de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,8 bilhões). Tal quantia representa a soma dos valores que serão dados aos 32 participantes da competição, entre os quais estão os brasileiros Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

A entidade não divulgou os valores que serão destinados a cada clube ou mesmo uma divisão por confederações continentais. Entretanto, a expectativa é que os clubes europeus ficarão com a maior fatia da premiação. O torneio será realizado no meio deste ano, de 15 junho a 13 de julho, nos Estados Unidos.

O valor total supera, por exemplo, premiação da Copa do Mundo do Catar, disputada em 2022. A principal competição organizada pela Fifa teve prêmio total de US$ 440 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões).

A Fifa indicou que todo o valor que será distribuído de premiação virá dos patrocínios e venda de ingressos, sem que a entidade precise incluir parte de suas reservas. Uma fatia da receita vinda do Super Mundial também será repassada para as confederações como uma espécie de mecanismo de solidariedade, para ajudar no desenvolvimento do futebol de clubes.

- A Copa do Mundo de Clubes da Fifa não será apenas o auge do futebol de clubes, mas também uma demonstração vívida de solidariedade que beneficiará os clubes em uma escala que nenhuma outra competição jamais fez. Toda a receita gerada pelo torneio será distribuída aos clubes participantes e por meio da solidariedade dos clubes em todo o mundo, já que a Fifa não ficará com um único dólar. As reservas da Fifa, que estão lá para o desenvolvimento do futebol global, permanecerão intocadas - disse o presidente Gianni Infantino.

O Mundial de Clubes de 2025 será o primeiro em um novo formato pensado pela Fifa. O chamado Super Mundial será disputado a cada quatro anos e reunirá 32 equipes dos cinco continentes, incluindo campeões continentais e outros times incluídos através de rankings de suas confederações.

Novidade no já apertado calendário do futebol mundial, o Super Mundial é uma aposta da Fifa para ter uma competição de clubes mais chamativa que o formato antigo, disputado anualmente, no qual cada confederação tem um representante (o campeão continental). Esse torneio também sofreu mudanças e passou a ser chamado de Copa Intercontinental desde o ano passado.

Veja os participantes do Mundial de Clubes de 2025:

Grupo A

Palmeiras

Porto (POR)

Al-Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)





Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo

Seattle Sounders (EUA)





Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)





Grupo D

Flamengo

Espérance de Tunis (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)





Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Inter de Milão (ITA)





Grupo F

Fluminense

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)





Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)





Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al-Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

RB Salzburg (AUT)





Globo Esporte