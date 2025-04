Boticário MEN & NBA lançam linha de produtos masculinos

O Boticário MEN, marca de cuidados masculinos do Boticário, une forças com a NBA, a National Basketball Association dos EUA, para uma colaboração em edição limitada. A parceria inédita apresenta uma linha de produtos multifuncionais e práticos, criados para aqueles que amam o esporte. Combinando alto desempenho e fragrâncias refrescantes, a coleção traz cinco itens que traduzem performance e autenticidade, incorporando a exclusiva tecnologia Power Fresh, que proporciona uma explosão de frescor contrastada com notas amadeiradas intensas.

De acordo com o Sponsorlink, estudo do IBOPE Repucom sobre os hábitos e comportamentos dos fãs de esportes no Brasil, o basquete está entre os esportes mais populares do país. O número de fãs da NBA atingiu 52,8 milhões, um crescimento de 16% nos últimos três anos (acima dos 45,4 milhões em 2021), segundo a pesquisa. Diante desse cenário, a colaboração entre Boticário e NBA transforma a paixão masculina pelo basquete em produtos, aproximando a marca desse público e ampliando sua atuação em nichos de mercado específicos.

Carolina Carrasco, Diretora de Branding e Comunicação do Grupo Boticário, explica que a iniciativa faz parte da expansão contínua da marca no mercado masculino. “Nosso compromisso é transformar MEN em uma referência no cuidado diário do homem, conectando-se com o que realmente importa para ele. Sabemos que os homens se identificam melhor com produtos que se alinham ao seu estilo de vida. Ao nos associarmos a uma liga esportiva que vai além das quadras e influencia cultura, moda e comportamento, reforçamos nossa presença no universo do entretenimento e oferecemos mais do que uma simples colaboração de produtos. Nosso objetivo é traduzir um estilo de vida, trazendo o universo do basquete para a rotina de autocuidado masculino.”

Roger Ahlgrimm, Diretor Sênior de Varejo e Licenciamento da NBA Brasil, celebra a parceria. “A NBA compartilha uma conexão profunda e autêntica com seus fãs – uma conexão que vai além do jogo e se estende ao dia a dia. Nossa colaboração com o Boticário reflete esse compromisso ao combinar a identidade dinâmica da NBA com produtos inovadores de autocuidado masculino. Essa parceria responde à crescente paixão de nossos fãs, criando novos pontos de contato que fortalecem seu relacionamento com a liga de maneira significativa e baseada no estilo de vida.”

A combinação de Belanis e Linalol garante um alto impacto sensorial, intensificando o frescor desde o primeiro contato com a pele. O MEN & NBA Desodorante Colônia 100ml abre com notas vibrantes de menta, maçã e grapefruit, evoluindo para um coração sofisticado de canela, pinho e zimbro, finalizando com uma base marcante de cashmere, patchouli, sândalo e musgo. O MEN & NBA Desodorante Antitranspirante Aerossol combina alantoína, bisabolol e vitamina E, oferecendo até 96 horas de proteção enquanto cuida e acalma a pele. O MEN & NBA Shower Gel 5 em 1 foi desenvolvido para limpeza profunda, controle da oleosidade e hidratação, com efeito refrescante potencializado pela tecnologia Power Fresh. Para quem busca uma sensação de pele renovada, o MEN & NBA Sabonete em Barra proporciona limpeza intensa e frescor duradouro, completando a experiência sensorial da coleção. Por fim, para manter os essenciais sempre organizados, a coleção inclui o MEN & NBA Necessaire, um acessório resistente e espaçoso, ideal para complementar a compra e auxiliar na rotina diária.

A linha Boticário MEN & NBA já está disponível nas lojas do Boticário em todo o Brasil, pelo e-commerce da marca e em seu aplicativo para Android e iOS. Os consumidores também podem fazer pedidos pelo WhatsApp no número 0800 744 0010 – oficial e seguro – para verificar a disponibilidade local. Além disso, é possível entrar em contato com um consultor da marca em encontre.boticario.com.br.