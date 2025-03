Copa São Paulo de Judô 2025: Ibirapuera recebe o maior evento de judô do País

(Foto: Anderson Neves - Federação Paulista de Judô)





O Ginásio do Ibirapuera se prepara para receber, nesta sexta, sábado e domingo, a tão aguardada edição da Copa São Paulo de Judô, o maior evento da divisão especial e aspirante sub-13 do Brasil. Com a participação de mais de 5 mil judocas de diversas partes do país, a competição promete ser um espetáculo de técnica e garra.

Este ano, a Copa São Paulo traz inovações que prometem enriquecer a experiência dos participantes e do público. Serão oferecidos entretenimentos para as crianças, uma estrutura de food trucks com opções variadas de alimentação, estacionamento pago para maior comodidade dos visitantes e, para aqueles que não puderem comparecer, a transmissão ao vivo do evento pela internet.

A programação oficial começa hoje, com o credenciamento e a pesagem dos atletas Sub-21 e Sub-18, e segue até domingo, quando as categorias Sub-13 e Sub-15 entrarão em ação. O evento mobiliza os competidores,treinadores, familiares e fãs do judô, que se reúnem para torcer e vibrar a cada disputa.

06 de março – Quinta-feira

- 17h às 17h30: Credenciamento e pesagem Sub-21 e Sub-18 Masc. (Super Ligeiro a Leve)

- 17h30 às 18h: Credenciamento e pesagem Sub-21 e Sub-18 Masc. (Meio Médio a Pesado)

07 de março – Sexta-feira

- 07h às 07h30: Credenciamento e pesagem Sub-21 (Ligeiro a Leve)

- 07h30 às 08h: Credenciamento e pesagem Sub-21 (Meio Médio a Pesado)

- 08h30: Início das competições Sub-21 (Ligeiro a Leve)

- 10h30: Início das competições Sub-21 (Meio Médio a Pesado)

- 12h30: Início das competições Sub-18 Masc. (Super Ligeiro a Leve)

- 16h30: Início das competições Sub-18 Masc. (Meio Médio a Pesado)

- Previsão de término: 19h30

08 de março – Sábado

- 07h às 07h30: Credenciamento e pesagem Sênior (Ligeiro a Leve)

- 08h30: Início das competições Sênior (Ligeiro a Leve)

- 13h15: Início das competições Sub-18 Fem.

- 16h: Pesagem Sub-13 e Sub-15 (Super Ligeiro a Leve)

- Previsão de término: 17h

09 de março – Domingo

- 08h30: Abertura do Evento

- 09h: Início das competições Sub-13 (Super Ligeiro a Leve)

- 14h: Início das competições Sub-15 (Super Ligeiro a Leve)

- Previsão de término: 19h30

A Copa São Paulo de Judô se consolida a cada edição como um importante ponto de encontro para os amantes do esporte, promovendo competição, troca de experiências e a formação de novos talentos. Para mais informações, consulte a programação oficial do evento no site www.fpj.com.br