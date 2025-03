Presidente da Fifa anuncia show no intervalo da final da Copa do Mundo 2026

(Foto: Joe Raedle/Getty Images)





A Copa do Mundo 2026, sediada por Estados Unidos, Canadá e no México, será a primeira a ter um show no intervalo da final. A novidade foi anunciada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, após uma convenção que debateu acordos comerciais para a competição. O gestor contou detalhes sobre a decisão do dia 19 de julho e revelou planos para o último final de semana do torneio, como a realização de eventos na Times Square.

— Posso confirmar o primeiro show no intervalo de uma final de Copa do Mundo da FIFA em Nova York, Nova Jersey, em associação com a Global Citizen. Este será um momento histórico para a Copa do Mundo FIFA e um espetáculo à altura do maior evento esportivo do mundo — disse Infantino.

O show da decisão será organizado pela empresa Global Citizen, segundo Infantino. A Fifa também contará com a ajuda de Chris Martin e Phil Harvey, da banda Coldplay, para montar a "lista de artistas" que vão se apresentar na final e na Times Square.

A área mais famosa da cidade de Nova Iorque ficará sob o controle da Fifa no último final de semana do Mundial, quando acontecerão as disputas do ouro e do bronze. A grande decisão da Copa do Mundo 2026 será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Os show no intervalo da final é uma marca do Super Bowl, evento da NFL. Competições como a Copa América, a Libertadores e a Sul-Americana também possuem atrações musicais após o primeiro tempo.

Globo Esporte