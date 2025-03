Exercícios fáceis para sair do sedentarismo e melhorar a saúde

No dia 10 de março, celebra-se o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo, uma data para conscientizar a população sobre a importância da atividade física para a saúde e bem-estar. O sedentarismo é um dos grandes vilões da saúde moderna, contribuindo para problemas como obesidade, diabetes, hipertensão e até depressão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 47% dos brasileiros não praticam atividades físicas suficientes. Para entender como dar o primeiro passo rumo a uma vida mais ativa, conversamos com a Dra. Elizabeth Takitani, cardiologista do Hospital Nipo-Brasileiro (HNipo).

Segundo a Dra. Takitani, a falta de movimentação afeta todo o organismo. "O corpo humano foi feito para se movimentar. A inatividade prolongada pode levar a dores musculares, problemas cardiovasculares e dificuldades metabólicas, além de impactar o bem-estar mental", explica.

Para quem tem uma rotina corrida ou sente dificuldade em começar, a boa notícia é que pequenas mudanças já trazem benefícios. "Não é preciso passar horas na academia. Exercícios simples e consistentes já fazem uma grande diferença", reforça a especialista.

Exercícios fáceis para começar

O primeiro passo é inserir movimentos no dia a dia. "Caminhadas curtas, subir escadas em vez de usar elevador e alongamentos matinais já ajudam a ativar o corpo", orienta o médico. Ela recomenda algumas atividades acessíveis para quem deseja sair do sedentarismo:

Caminhada: ideal para iniciantes, pode ser feita em qualquer lugar e melhora a circulação sanguínea.

Existem estudos sugerindo que a partir de 4000 passos diários já observamos redução de risco para diversas doenças, mas o ideal a longo prazo é de estabelecer uma meta para atingir algo próximo de 10000 passos diários.

Agachamento: fortalece pernas e glúteos, além de melhorar a postura.

Polichinelos: aumentam a frequência cardíaca e promovem resistência física.

Alongamentos: evitam dores musculares e melhoram a flexibilidade.

Exercícios de peso corporal: flexões e abdominais são boas opções para fortalecer a musculatura sem necessidade de equipamentos.

Passear no parque: uma tarefa simples mas que pode auxiliar bastante em aumentar os níveis de atividade física, principalmente por estar em contato com a natureza, ambiente favorável à prática.

Danças: são atividades que envolvem grandes segmentos corporais e músculos ativos durante sua execução, uma boa opção que une o prazer pela prática ao movimento corporal.

"O ideal é começar devagar e aumentar a intensidade aos poucos, respeitando os limites do corpo", ressalta a Dra.

Tecnologia como aliada

Com o avanço da tecnologia, hoje há diversas ferramentas que ajudam iniciantes a criarem uma rotina de exercícios. "Aplicativos oferecem treinos guiados e gratuitos que podem ser feitos em casa, tornando mais fácil manter a disciplina", afirma a especialista. Mas vale ressaltar que é importante conversar com um profissional antes de iniciar a prática.

Uma das maiores dificuldades de quem começa a se exercitar é manter a constância. Para evitar desistências, a Dr. Elizabeth sugere algumas estratégias:

Estabelecer metas realistas: comece com pequenos desafios e vá aumentando gradualmente.

Criar uma rotina: definir horários fixos para a atividade física facilita a adesão.

Fazer atividades prazerosas: escolher algo que goste, como dança ou ciclismo, ajuda a manter o hábito.

Encontrar um parceiro de treino: ter companhia pode tornar o processo mais motivador. Inclusive, existem aplicativos em alta que oferecem desafios fitness, onde grupos de amigos podem comparar suas performances e se estimular, como uma competição saudável.