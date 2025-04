Trump e Putin discutem série de jogos de hóquei no gelo entre EUA e Rússia

De acordo com o Kremlin, Vladimir Putin e Donald Trump conversaram sobre a realização de uma série de jogos de hóquei no gelo reunindo as seleções dos Estados Unidos e da Rússia em conversa telefônica nesta terça-feira (18). A ideia teria partido de Putin, em confrontos nos EUA e na Rússia, envolvendo jogadores da NHL e da Kontinental Hockey League (KHL), principal liga russa do esporte.

Sobretudo, a Casa Branca não confirmou se o hóquei realmente foi assunto da conversa, previamente programada para discutir a paz entre Rússia e Ucrânia e a NHL informou que soube da notícia após a ligação.

“Soubemos há pouco da reunião entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin. Não fizemos parte da discussão e qualquer comentário sobre o tema seria impróprio da nossa parte.”, informou a liga, em nota oficial. A USA Hockey, entidade que cuida das seleções norte-americanas, não comentou sobre o tema.

O duelo aconteceu diversas vezes nos anos 80, época onde as duas nações viviam o tempo da Guerra Fria, com os jogadores russos (na época ainda soviéticos) proibidos de atuar na NHL. Um dos confrontos mais icônicos entre as duas seleções aconteceu nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1980, em Nova York, quando os EUA, com um time de universitários, derrotou a União Soviética, que vinha de quatro medalhas de ouro seguidas, para conquistar o título.

Por fim, a conversa foi a última consequência de assuntos de política internacional dentro do hóquei no gelo. Após Trump dizer que o Canadá deveria ser o 51º estado dos EUA, o hino norte-americano foi vaiado em Montreal durante a disputa do 4 Nations Face-Off o que gerou uma ligação do próprio Trump para o elenco dos EUA no vestiário antes da decisão do torneio, vencido pelo Canadá por 3 a 2.

