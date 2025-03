Governo de SP abre inscrições para 3ª edição dos Jogos Paralímpicos do Estado

O Governo de SP, por meio das secretarias estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e de Esportes, anuncia a abertura das inscrições para a terceira edição dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp). As inscrições ficam abertas de 07 de março a 21 de abril, nas modalidades atletismo, natação, halterofilismo, vôlei sentado e, como novidade este ano, rugby em cadeira. O regulamento está disponível no site da Secretaria.

O objetivo do Paresp é promover o desenvolvimento do esporte paralímpico nos municípios paulistas, incentivando a inclusão social e esportiva das pessoas com deficiência e proporcionando um espaço para que esses atletas mostrem seu talento em competições de alta potencialidade.

"O esporte é uma poderosa ferramenta de inclusão e cabe ao Estado fomentar políticas públicas que garantam acesso e participação igualitária para pessoas com deficiência. O Paresp é um exemplo concreto desse compromisso, promovendo não apenas a prática esportiva, mas também a valorização das habilidades e do potencial de cada atleta”, destaca o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.





Serviço

Inscrições abertas – Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp)

Data: de 07 de março a 21 de abril

Inscreva-se: https://forms.gle/bvwUope3g4Ws3ZDK7

Acesse o regulamento: https://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/03/Regulamento-PARESP-2025.pdf