Após completar 100 jogos pelo clube, Romisson mira disputa da Série C com o São Bernardo

(Foto: Ronaldo Barreto/Agência Paulista)





Dono da segunda melhor campanha da primeira fase do Paulistão 2025, o São Bernardo terá pela frente a disputa da Série C. A equipe estreia em casa, diante do ABC, em duelo previsto para o final da semana dos dias 12 e 13 de abril.

Entre os atletas do elenco com mais ritmo de clube, Romison chega ao Brasileirão após um marco importante. Recentemente, o meio-campista completou 100 jogos com a camisa do Bernô. Destes, 46 foram na Série C, disputa que ele vai disputar pela terceira vez com o São Bernardo.

"A Série C é um campeonato muito equilibrado, e nós sabemos que cada detalhe faz diferença. O São Bernardo vem de boas campanhas nos últimos anos, sempre brigando na parte de cima, e queremos manter esse nível. Nosso objetivo é fazer uma campanha regular desde o começo", avaliou o jogador, que também fala sobre a preparação do tempo.

“A gente vem de um Paulistão intenso, com jogos de alto nível. Agora, temos esse período de preparação para ajustar os detalhes e aprimorar o que tem dado certo. O grupo está trabalhando forte e as expectativas são boas”, concluiu.

Desde sua chegada ao São Bernardo, em 2021, Romisson participou de momentos importantes no clube, como a promoção para a Série C e as conquistas da Copa Paulista e da Taça Independência. Além disso, ajudou o tempo a chegar ao quadrangular do acesso nas duas últimas edições da terceira divisão nacional.