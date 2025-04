Aos 18 anos, João Fonseca tem mais títulos que Federer, Nadal e Djokovic na mesma idade

Atualmente na 60ª colocação do ranking mundial, João Fonseca tornou-se em fevereiro o brasileiro mais jovem a conquistar um torneio ATP, aos 18 anos. Já no último domingo (16), a sensação do tênis garantiu o terceiro título de Challenger da carreira, em Phoenix, nos Estados Unidos. Com quatro conquistas no currículo, ele já supera grandes nomes do tênis como Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal com a mesma idade.

Aos 18 anos e seis meses, idade atual de João Fonseca, Roger Federer tinha uma posição no ranking mundial melhor que do brasileiro, ocupando a 49ª colocação. No entanto, o suíço não havia vencido um torneio ATP e contava com apenas um título de Challenger no currículo. Já Nadal era campeão do ATP de Sopot, na Polônia, mas tinha apenas dois troféus de Challengers. O espanhol ocupava o número 51 do mundo aos 18 anos.

Na mesma idade, Djokovic tinha uma posição no ranking pior do que a de João Fonseca atualmente, sendo o número 78 do mundo. O sérvio não havia conquistado um torneio ATP, apenas três títulos de Challenger, assim como o italiano Jannik Sinner. Há cinco anos, o atual número 1 do mundo, ocupava a posição de número 73 no ranking mundial.

Atual número 3 do mundo, Carlos Alcaraz é o único que, aos 18 anos, já tinha alcançado desempenho superior ao do brasileiro. O espanhol tinha um título de ATP conquistado em Umag, na Croácia. Além disso, somava quatro vitórias em Challengers, e o ranqueamento mais alto entre todos os citados, ocupando a 32ª posição.

João Fonseca encara mais um desafio nesta semana. O brasileiro disputa o Masters 1000 de Miami e faz sua estreia contra o americano Learner Tien, nesta quinta-feira, dia 20. O ge terá cobertura em tempo real da partida.

Globo Esporte