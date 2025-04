Mubadala Brazil SailGP Team conclui etapa de São Francisco e se prepara para estreia histórica no Rio de Janeiro

(Foto: AT Films)





O Mubadala Brazil SailGP Team encerrou sua participação no Oracle San Francisco Sail Grand Prix, segunda etapa da série de competições nos Estados Unidos e quinta parada do Rolex SailGP Championship 2025, principal campeonato de velocidade de barcos à vela do mundo. Após dois dias intensos de regatas na Baía de São Francisco, a equipe brasileira, sob o comando de Martine Grael, volta suas atenções para um momento inédito e muito esperado: a estreia do campeonato no Brasil, nos dias 3 e 4 de maio, no Rio de Janeiro.

A última etapa antes do Enel Rio Sail Grand Prix foi recheada de adrenalina e momentos emocionantes. No dia 22, sábado, primeiro dia do evento, São Francisco foi palco de regatas eletrizantes, marcadas por manobras rápidas embaladas pelo vento constante. Nas três primeiras corridas, o time brasileiro ficou em 10º, 7º e 11º lugares, respectivamente. Contudo, o destaque ficou para a corrida de número 4, quando o Mubadala Brazil SailGP Team teve seu melhor desempenho e conquistou a 6ª posição, ficando atrás apenas de Canadá, França, Nova Zelândia, Austrália e Espanha, nessa ordem. Ao fim do dia, o Brasil conquistou o 10º lugar na classificação geral.

“Esta é uma ótima raia de corrida. Embora não tenhamos tido um dia tão incrível, é muito bom velejar quando o vento está mudando de direção e há muitos desafios, isso sempre compensa a diversão. Sempre que você sente que está sendo desafiado, você sente que está no seu melhor”, comentou Martine sobre a experiência sobre as águas da Baía de São. Francisco.

Já no domingo, dia 23, a equipe seguiu consistente na sua busca pelos melhores resultados e tirou bons proveitos dos ventos da Oracle San Francisco Sail Grand Prix. Mostrando que a prática a bordo do F50 e o entrosamento entre os atletas fazem muita diferença, o time brasileiro começou o segundo dia de regatas em São Francisco repetindo o feito da véspera e conquistou o 6º lugar na primeira corrida de domingo. Na sequência, mais boas surpresas aguardavam o Mubadala Brazil SailGP Team: uma 9ª posição na segunda regata e uma 4ª colocação na terceira e última corrida do dia, atrás apenas da Nova Zelândia, Espanha e França, respectivamente, sendo essa sua melhor posição da etapa.

O desempenho na Baía de São Francisco garantiu ao time brasileiro o 9º lugar no ranking final, à frente de equipes tradicionais como Alemanha, Estados Unidos e Dinamarca - repetindo a colocação de Auckland (onde obteve 20 pontos) e a melhor até então, mas dessa vez com maior pontuação na tabela final, totalizando 24 pontos. As primeiras posições em São Francisco, por sua vez, foram ocupadas por Espanha, Canadá e Austrália no Top 3, respectivamente.

"Foi uma etapa de muito aprendizado e crescimento para nós. Conseguimos melhorar nossa colocação e pontuação, e agora estamos muito animados para competir em casa, diante da torcida brasileira, algo que será inesquecível para nossa equipe", afirma a bicampeã olímpica e pan-americana Martine Grael, primeira mulher a comandar um time no SailGP.

Após etapa do Oracle San Francisco Sail Grand Prix, time brasileiro se prepara para competir em casa, nos dias 3 e 4 de maio, no Rio de Janeiro - crédito AT Films

Rio de Janeiro faz história ao receber SailGP pela primeira vez na América do Sul

Com a conclusão do Oracle San Francisco Sail Grand Prix, todas as atenções se voltam para o aguardado Enel Rio Sail Grand Prix, que acontecerá nos dias 3 e 4 de maio, marcando a estreia do campeonato internacional na América do Sul e no Brasil. Será também a primeira vez que o Mubadala Brazil SailGP Team competirá em águas brasileiras, diante de sua torcida, tendo como pano de fundo pontos turísticos icônicos, como o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor.

O evento, que promete ser um marco para o esporte no continente, é uma oportunidade única para o time, que vem evoluindo etapa após etapa, mostrar sua força em casa. Marco Grael, irmão de Martine e igualmente experiente em velejar nas águas da Baía de Guanabara, ressalta a importância de trazer um campeonato como o SailGP para o Rio de Janeiro. "Hospedar uma competição de vela como essa, com a estrutura de megaevento que o SailGP proporciona, é um marco para qualquer cidade - incluindo a nossa, que já recebeu os Jogos Olímpicos e Pan-Americanos, por exemplo. O Brasil é um país que tem tradição neste esporte e espero que a etapa no Rio faça com que a vela alcance ainda mais pessoas, que inspire novos atletas e que faça o público carioca e brasileiro se apaixonar", diz Marco.

Os fãs brasileiros poderão acompanhar as próximas regatas do campeonato pelo SporTV 3 e Band, além de garantir presença ao vivo no Rio de Janeiro. Os ingressos para assistir às disputas de locais privilegiados e próximos à raia já estão disponíveis na plataforma Eventim, com preços entre R$313 e R$940. Mais informações sobre o evento e compra de ingressos podem ser acessadas no site oficial do evento.