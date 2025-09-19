Alison dos Santos conquista a prata nos 400m com barreiras do Mundial de Tóquio

(Foto: Hannah Peters/Getty Images)

Alison dos Santos, o Piu, conquistou a medalha de prata nos 400m com barreiras, nesta sexta-feira, no Mundial de Tóquio, no Japão. Dono de dois bronzes olímpicos e campeão mundial da prova em 2022, o brasileiro de 25 anos completou a decisão em 46s84 e só ficou atrás do americano Rai Benjamin, que venceu com o tempo de 46s52. O catari Abderrahman Samba completou o pódio, com 47s06.

Por alguns minutos, Piu viu o sonho do bicampeonato mundial virar realidade. Benjamin chegou a ser desclassificado por, supostamente, ter derrubado uma barreira de forma irregular. Mas os americanos entraram com um recurso na World Athletics, revertendo a mudança. Brasil, Nigéria e Catar tentaram uma reviravolta com duas diferentes apelações. Porém, não houve sucesso.

- Estou muito feliz, não vou mentir. Eu já tinha uma medalha de ouro. Agora, eu tenho também uma prata. Eu queria o ouro, mas estou orgulhoso da minha trajetória, do que eu fiz. Eu me entreguei nessa prova, me esforcei - afirmou Alison ao sportv.

Na semifinal, na última quarta, o brasileiro teve dificuldades, tocou a barreira e foi para a decisão apenas com o oitavo melhor tempo.

Alison foi campeão do mundo nos 400m com barreiras em Eugene 2022, mas não chegou à medalha em Budapeste 2023, acabando na quinta posição depois de ter se recuperado de uma cirurgia no joelho direito.

A final

Com o tempo de 48s16 na semifinal, Alison teve a pior marca entre os finalistas, atrás inclusive do jamaicano Malik James-King, que não se classificou para a decisão. Mas no momento decisivo, Piu demonstrou o motivo de estar entre os grandes já pelo terceiro ciclo olímpico.

Piu largou forte. Porém, ele caiu de rendimento, e, na primeira metade da prova, estava na briga pela quarta posição com Samba, atleta do Catar. Em uma arrancada, na última curva, o brasileiro assumiu a terceira posição e viu o recordista mundial, o norueguês Karsten Warholm, perder ritmo. Já na última barreira, o americano Rai Benjamin tinha uma ótima vantagem, mas tropeçou, perdendo tempo e quase sendo ultrapassado pelo brasileiro, que vinha muito veloz e chegou em segundo.

